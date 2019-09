Ask & Learn聞問切：Closed 也可以是形容詞

答:The arcade downstairs closes late的否定句,是 The arcade downstairs does not close late。

如果說成是 The arcade downstairs is not closed late,用了副詞late,close就是動詞,主動句就變成了被動句。不少英語學習者之所以這樣說,或許是覺得店舖是死物,不可能自行關門,所以不知不覺用了被動句,但其實沒必要。

若要用英文表達「店舖九點就關了」,較常聽到的說法是:

The store closes at 9 o'clock.

當然也會有人說The store is closed at 9 o'clock,但千萬不要以為這是一句被動句。這裏的closed是一個形容詞,而不是被動句式的過去分詞。

想像店舖開門時,我們會說The store is open 而不是 The store is opened。這裏的open和closed同樣是形容詞。

