名人教英文：兄弟爬山，各自努力

To each his own。這四個字霎時或會令人不明所以，to each 是「向每個人」，而 his own 解作「屬於他的」。

串連在一起，就有各取所需、各適其適、各花入各眼，以至人各有志等等的意思。

總的來說，就是每個人都有權作出自己的選擇，one has a right to one's personal preferences。

‧I would never pick Barbie pink, but to each his own. 我永遠不會選擇芭比粉紅，但各花入各眼罷了。

‧I don't care for football, but to each his own. 我對足球毫無興趣，但大家各適其適就好。

上述例句屬主動出擊，因為出現了一個情况，說話者得自行說出一己之見，但這句話一樣可用於比較被動的畫面，譬如說，你讚賞或認可了某人、物或事，卻有人不同意，你也可以聳聳肩回應：To each his own。

‧甲：What a cool new car! 這新車有型得不得了！

‧乙：I disagree. 我不同意。

‧甲：Well, to each his own. 無所謂，各花入各眼。

以上的講法都比較中性，只是提出各有所好、有人喜歡有人不之意。以下這句的否定味道，就比較明顯：

‧I wouldn't have chosen that path, but to each his own. 我不會（像其他人般）選擇了走那條路，但人各有志。

另要留意也有人把 to each his own 講做 each to his own，意思一樣，並非錯誤。

還有一句類似的美式口語，係Different strokes for different folks。Strokes 指拳擊，folks 代表了一般人。

有說這句話源自拳賽術語，指面對不同的對手會有不同的出拳方式。

今日就給襲用為表達人各有志、各取所需：People are all different and have different needs and desires。

更深層的意思是：面對生活，每個人都有自己的選擇及取向，Everyone has their own way of doing things or approaching life。

這句話在北美洲一度流行，以至有汽車牌子「玩字」，出了這句廣告作招徠：

‧Different Volks for different folks. 不同的福士款式，適用於不同人。

這一篇討論 To each his own、Different strokes for different folks 兩句英文，主要是因為在當前的香港民主抗爭運動中，出現了一句常用的口頭禪或潮語（catchphrase）: 兄弟爬山，各自努力。這話英文怎麼說好呢？

想來想去，也不必套用什麼習語了，簡簡單單翻譯就好：

‧We fight on, each in his own way. 兄弟爬山，各自努力。

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com