名人教英文：兄弟爬山，各自努力

To each his own。這四個字霎時或會令人不明所以,to each 是「向每個人」,而 his own 解作「屬於他的」。

串連在一起,就有各取所需、各適其適、各花入各眼,以至人各有志等等的意思。

總的來說,就是每個人都有權作出自己的選擇,one has a right to one's personal preferences。

‧I would never pick Barbie pink, but to each his own. 我永遠不會選擇芭比粉紅,但各花入各眼罷了。

‧I don't care for football, but to each his own. 我對足球毫無興趣,但大家各適其適就好。

上述例句屬主動出擊,因為出現了一個情况,說話者得自行說出一己之見,但這句話一樣可用於比較被動的畫面,譬如說,你讚賞或認可了某人、物或事,卻有人不同意,你也可以聳聳肩回應:To each his own。

‧甲:What a cool new car! 這新車有型得不得了!

‧乙:I disagree. 我不同意。

‧甲:Well, to each his own. 無所謂,各花入各眼。

以上的講法都比較中性,只是提出各有所好、有人喜歡有人不之意。以下這句的否定味道,就比較明顯:

‧I wouldn't have chosen that path, but to each his own. 我不會(像其他人般)選擇了走那條路,但人各有志。

另要留意也有人把 to each his own 講做 each to his own,意思一樣,並非錯誤。

還有一句類似的美式口語,係Different strokes for different folks。Strokes 指拳擊,folks 代表了一般人。

有說這句話源自拳賽術語,指面對不同的對手會有不同的出拳方式。

今日就給襲用為表達人各有志、各取所需:People are all different and have different needs and desires。

更深層的意思是:面對生活,每個人都有自己的選擇及取向,Everyone has their own way of doing things or approaching life。

這句話在北美洲一度流行,以至有汽車牌子「玩字」,出了這句廣告作招徠:

‧Different Volks for different folks. 不同的福士款式,適用於不同人。

這一篇討論 To each his own、Different strokes for different folks 兩句英文,主要是因為在當前的香港民主抗爭運動中,出現了一句常用的口頭禪或潮語(catchphrase): 兄弟爬山,各自努力。這話英文怎麼說好呢?

想來想去,也不必套用什麼習語了,簡簡單單翻譯就好:

‧We fight on, each in his own way. 兄弟爬山,各自努力。

■文︰毛孟靜

