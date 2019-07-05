Ask & Learn聞問切：All the more、humbling（下）

讀者的來郵也包括中譯：

事實上，這讓你們的忠誠更顯謙卑。

這句翻譯顯然曲解了句子的意思。若句子用的是humble，那麼的確是形容「你們的忠誠」；然而humbling跟形容詞humble不同，它是動詞humble的現在分詞，它的意思解作「你們的忠誠令他物更顯卑微」，與讀者提供的中譯差異頗大。

那到底是何者因「你們的忠誠」顯得更卑微呢？答案就是說話者。換句話說，即：「你們對我忠心耿耿，令我不禁汗顏。」

很多人演講時，啓首語往往是I am honoured...。換個方法說I am humbled...，字面似是相反，但其實亦可，故在正式場合你或會聽到：I am honoured and humbled at the same time by your invitation。

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譚景輝 (english@mingpao.com)