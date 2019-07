Ask & Learn聞問切：All the more、humbling（下）

讀者的來郵也包括中譯:

事實上,這讓你們的忠誠更顯謙卑。

這句翻譯顯然曲解了句子的意思。若句子用的是humble,那麼的確是形容「你們的忠誠」;然而humbling跟形容詞humble不同,它是動詞humble的現在分詞,它的意思解作「你們的忠誠令他物更顯卑微」,與讀者提供的中譯差異頗大。

那到底是何者因「你們的忠誠」顯得更卑微呢?答案就是說話者。換句話說,即:「你們對我忠心耿耿,令我不禁汗顏。」

很多人演講時,啓首語往往是I am honoured...。換個方法說I am humbled...,字面似是相反,但其實亦可,故在正式場合你或會聽到:I am honoured and humbled at the same time by your invitation。

譚景輝