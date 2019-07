名人教英文：扭盡六壬靠豪賭？

如今英國保守黨黨魁選舉結果將於7月中旬揭盅。經保守黨國會議員多輪投票,全國保守黨員將須在狂野的約翰遜與中規中矩的現任外相侯俊偉(Jeremy Hunt)之間二擇其一。此時此刻,保守黨員難免會想take a punt,以為有魅力的狂人勝於mediocrity(平庸之輩)。Take a punt解作「賭一鋪」,和take a chance類似。畢竟約翰遜 "has a rare ability to light up a room." Light up a room或light up the room是常用的英文諺語,解作帶動氣氛,令周圍的人感到快樂。反觀文翠珊則是"a grand immiserator who made everybody around her feel rotten." Immiserate解作令人貧困或令人感到頹廢(Miserable)。Immiserator就是指令人感到頹廢的人。

文章也承認約翰遜可能是 "the lightning‑in‑a‑bottle that the Conservative Party needs to restore its fortunes as both a campaigning machine(選舉機器)and a governing force(管治團隊)." Lightning in a bottle解作難得的極大成功,出自富蘭克林嘗試用風箏引導閃電進萊頓瓶裏。但約翰遜帶來的風險實在頗高:不少人都指他是一個慣性撒謊的egomaniac(自大狂)、私生活不檢點、無紀律可言,是否具有能耐擔任黨魁和英國首相領導政府亦成疑問;在脫歐問題亦不見得會比文翠珊更成功,甚至可能令到英國分裂。將把英國的江山社稷置於a roll of the dice(諺語,解作任由運數決定,字面解作擲骰),實在令旁觀者咋舌。

