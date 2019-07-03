名人教英文：扭盡六壬靠豪賭？

如今英國保守黨黨魁選舉結果將於7月中旬揭盅。經保守黨國會議員多輪投票，全國保守黨員將須在狂野的約翰遜與中規中矩的現任外相侯俊偉（Jeremy Hunt）之間二擇其一。此時此刻，保守黨員難免會想take a punt，以為有魅力的狂人勝於mediocrity（平庸之輩）。Take a punt解作「賭一鋪」，和take a chance類似。畢竟約翰遜 "has a rare ability to light up a room." Light up a room或light up the room是常用的英文諺語，解作帶動氣氛，令周圍的人感到快樂。反觀文翠珊則是"a grand immiserator who made everybody around her feel rotten." Immiserate解作令人貧困或令人感到頹廢（Miserable）。Immiserator就是指令人感到頹廢的人。

文章也承認約翰遜可能是 "the lightning‑in‑a‑bottle that the Conservative Party needs to restore its fortunes as both a campaigning machine（選舉機器）and a governing force（管治團隊）." Lightning in a bottle解作難得的極大成功，出自富蘭克林嘗試用風箏引導閃電進萊頓瓶裏。但約翰遜帶來的風險實在頗高：不少人都指他是一個慣性撒謊的egomaniac（自大狂）、私生活不檢點、無紀律可言，是否具有能耐擔任黨魁和英國首相領導政府亦成疑問；在脫歐問題亦不見得會比文翠珊更成功，甚至可能令到英國分裂。將把英國的江山社稷置於a roll of the dice（諺語，解作任由運數決定，字面解作擲骰），實在令旁觀者咋舌。

■文︰葉劉淑儀

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