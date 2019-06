英語中,想別人住口,或不要再做一些事,可以說Give it a rest。相反,想試一試就是give (sth) a go,例如:Although only a few people achieve their dreams, it's worth giving it a go.(雖然只有少數人能實現他們的夢想,但實在值得一試。)如果某人有清晰的目標,你希望他全力以赴、不遺餘力地完成,英文就是give (sth) your all,例如If you have a dream, give it your all.(如有夢想,請全力實現它。)

作者簡介﹕中英文教師,畢業於中大中文系,並擁香港中文教育文憑及英國TEFL教師資格。

文:吳皓妍 (joycehoin519@hotmail.com)