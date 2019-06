周街學英文﹕處長的過去分詞

過去分詞跟過去式有什麼關係呢?過去式跟時態有關,表示動詞涉及的動作於過去發生,一般會跟時間副詞 (adverbs of time, e.g. yesterday, last week, in 2018, etc.) 一起出現。下面例(1)說明了拘捕的動作於昨天完成。

(1) Police arrested 11 persons in yesterday's operation.(在昨天的行動中警方拘捕了11人。)

過去分詞是動詞其中一個形式(i.e. form),一般以‑ed尾作結。縱然其形式與過去式相同,過去分詞多用於表達「完成」和「被動」的意思,甚至可作形容詞用。看下面例(2)中有下間線的字。

(2) In addition, police have also arrested 17 people in the vicinity on the same day. These people were arrested for unlawful assembly, assaulting police officers and other riot‑relating crimes (short pause) related crimes.(此外,警方當天還在附近逮捕了17人。這些人因非法集會、襲警和其他與騷亂有關的罪行而被拘捕。)

第一個arrested是強調拘捕這個動作已經「完成」;而第二個arrested則表達「被動」的意思,表明那些人是「被」拘捕的。處長把講稿上的riot‑related crimes讀作riot‑relating crimes(雖然他之後還是有更正過來)。其實這個也是不少人常犯的錯誤。作為形容詞,‑related表明之後出現的名詞是跟什麼相關。過去分詞不單可作形容詞用,亦可與其他字詞組成分詞短語(participle phrase),以整個短語來修飾其他名詞。看例(3)及例(4)。

(3) The route is not the original route planned by the organiser.(這條不是主辦單位原定的路線。)

(4) The behaviour displayed by some protesters might have committed a rioting offense. (一些示威者所表現的行為可能已經觸犯暴動罪。)

例句中的粗體短語雖然由一個過去分詞和不同詞性的字組成,但其功能跟一個形容詞沒太大分別:planned by the organiser用來形容route;而displayed by some protesters則用於描述相關的behaviour。

再看下面例句中有下間線的字。讀者可以說出這些過去分詞的功能嗎?

(5) We have a well‑established complaints system. Our investigations will be scrutinised, monitored and reviewed by the Independent Complaints Council.(我們設有完善的投訴機制。我們的調查將由監警會審查、監督和檢視。)

作者簡介﹕香港浸會大學英文系助理教授,主要從事應用語言學、語篇分析和英粵普語法對比的教學與研究。

文︰左靄雲博士