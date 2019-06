名人教英文：Play possum 與裝蒜

語文到底不是核子物理,未必需要埋頭苦苦鑽研。譬如說,怎樣擴大自己的詞彙基礎?不一定要逐個字抄低強記,我最近就如此這般學了一個英文生字:poplar。

是這樣的,一直在看一套BBC連續劇,背景是60年代倫敦 Poplar 區,覺得這個地名有點奇怪,但沒有上心。直至有一次去深水埗白楊街赴約,方留意到白楊街的英文名不就是 Poplar Street。Poplar 是一株白楊樹。

新學得的另一個生字,也是P字頭,係 possum。

又容我細說從頭:在讀一本美國間諜小說,去到一個章節,主角一個冷不防要面對兩名持械敵人,而他自己手無寸鐵,於是決定要 play possum 。Play possum?

繼續讀下去:"Playing possum was a first for him. It went against his nature — although it was tougher than it looked."大意是:主角是第一次、違反本性地做這件事。而這件事難度真的甚高。

隨即就意會到,要做的這件事是「詐暈、扮死」之類。To play 係演出,自然包含詐諦(即裝蒜)、扮演成分,但 possum 是什麼傢伙?

一查字典,to play possum 解作:

1. Pretend to be asleep or unconscious (as a possum does when threatened), in order to trick somebody. 裝作睡着或昏迷(像一隻負鼠受到威嚇時會做的那樣),以圖欺騙某人。

2. Feign ignorance. 佯裝無知,或假裝什麼都不知道。

Possum,通 opossum,中文叫負鼠,是一種有袋類動物,因負鼠媽媽身前有個袋可以裝養BB,就像澳洲的袋鼠及樹熊。最特別是北美洲的負鼠——他們最擅長一遇危險即詐死。

這就解釋了當代美國流行小說為何會出現 to play possum 一語。常用句子有:

‧I don't think he's really asleep. He's just playing possum. 我認為他不是真的睡着了。他只是裝睡。

‧I'm sure she knew about it all. She's just playing possum. 我相信她統統都知道。她裝蒜罷了。

由是聯想到中文的「裝蒜」。就像 to play possum 不會直譯為「扮演負鼠」,英文也不可能譯做 to play "garlic"。但很明顯,中英文之間,to play possum 跟裝蒜有互通之處。

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com