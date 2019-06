Ask & Learn聞問切﹕Reflect on

"None of it reflects on any of you."

字幕翻譯成「並沒有帶給大家什麼影響」,似是而非。

Reflect指反映、反射,而reflect on something 可解作對某事反省、審視或檢討。然而,reflect on在這句的意思不是反省,而是反映或顯示事物的性質,故reflect on you解作反映你們的工作表現。也就是說,目前遇到的困難,只是由於運氣不好,跟隊員的表現無關,故主管其實在鼓勵隊員。

例如小明的學習進度一直很好,考試那天卻生病了,結果考得不好,媽媽安慰他:

The examination result does not reflect on you.

