Ask & Learn聞問切﹕Reflect on

"None of it reflects on any of you."

字幕翻譯成「並沒有帶給大家什麼影響」，似是而非。

Reflect指反映、反射，而reflect on something 可解作對某事反省、審視或檢討。然而，reflect on在這句的意思不是反省，而是反映或顯示事物的性質，故reflect on you解作反映你們的工作表現。也就是說，目前遇到的困難，只是由於運氣不好，跟隊員的表現無關，故主管其實在鼓勵隊員。

例如小明的學習進度一直很好，考試那天卻生病了，結果考得不好，媽媽安慰他：

The examination result does not reflect on you.

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譚景輝 (english@mingpao.com)