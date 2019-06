名人教英文﹕封殺華為 自損三千

【明報專訊】中美貿易戰談判處於破裂邊沿,美國猛加關稅之餘,更對華為以國安為由加以封殺。追蹤國際政經消息的網站Heisenberg Report有一文章名Suddenly, There's Not A Lot To Like,當中就指出美國市場對事態發展感到悲觀。文章劈頭就指市場氣氛"has taken a decisive turn for the worst"。To take a turn for the worse是一句英文諺語,解作事情轉壞。作者特意將worse(更差)變成worst(最差),就是要強調事態嚴重。目前中國經濟是否out of the woods,實屬未知之數。Out of the woods即是脫離險境,由於置身森林容易迷路,林中有不少猛禽野獸,危機四伏,總是危險且帶着神秘。如今談判發展不明朗,更加muddy the waters(英文諺語,解作「令水變得渾濁」),讓人無法看清實况。另一邊廂,意大利有政客趁着歐洲議會選舉,提出off the rails的言論(英文諺語,指失控、離譜或是不可接受的行為),抗議歐盟干預意大利預算,難怪國際市場對經濟發展抱悲觀態度。