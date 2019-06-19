名人教英文﹕封殺華為 自損三千

【明報專訊】中美貿易戰談判處於破裂邊沿，美國猛加關稅之餘，更對華為以國安為由加以封殺。追蹤國際政經消息的網站Heisenberg Report有一文章名Suddenly, There's Not A Lot To Like，當中就指出美國市場對事態發展感到悲觀。文章劈頭就指市場氣氛"has taken a decisive turn for the worst"。To take a turn for the worse是一句英文諺語，解作事情轉壞。作者特意將worse（更差）變成worst（最差），就是要強調事態嚴重。目前中國經濟是否out of the woods，實屬未知之數。Out of the woods即是脫離險境，由於置身森林容易迷路，林中有不少猛禽野獸，危機四伏，總是危險且帶着神秘。如今談判發展不明朗，更加muddy the waters（英文諺語，解作「令水變得渾濁」），讓人無法看清實况。另一邊廂，意大利有政客趁着歐洲議會選舉，提出off the rails的言論（英文諺語，指失控、離譜或是不可接受的行為），抗議歐盟干預意大利預算，難怪國際市場對經濟發展抱悲觀態度。
面對美國惡意圍堵，北京嚴陣以待。「嚴陣以待」在英文可以To circle the wagons表達，這句諺語出自美國昔日開發西部的歷史背景。當時的西部地區屬荒蕪之地，無法律可言。拓荒者和商人為了保護自己，若遇盜匪攻擊，會把馬車圍圈防守，並在馬車之間的狹縫向外開槍。Beijing is circling the wagons就是以北京借代中國，指國家已經團結一致，為了共同利益抵禦外敵。
該文作者指出美國封殺華為，實際是crossing the Rubicon。Rubicon river（魯比干河）是古羅馬共和國北邊的邊界。公元前49年，羅馬元老院見凱撒的權力過大，趁其在外打仗，要求交出軍權，不得班師回國，否則屬叛國。但凱撒抗命，帶兵過河，向元老院奪政，自封羅馬的獨裁者，令羅馬共和國離帝制近了一大步，最後被元老院議員刺殺。據說凱撒過河時曾說"alea iacta est"（拉丁文，解作「骰子已擲」），Crossing the Rubicon在英文成為了諺語，解作事情已經發生，越過這一界線，就無法挽回。
文︰葉劉淑儀
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