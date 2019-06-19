名人教英文﹕封殺華為 自損三千

面對美國惡意圍堵，北京嚴陣以待。「嚴陣以待」在英文可以To circle the wagons表達，這句諺語出自美國昔日開發西部的歷史背景。當時的西部地區屬荒蕪之地，無法律可言。拓荒者和商人為了保護自己，若遇盜匪攻擊，會把馬車圍圈防守，並在馬車之間的狹縫向外開槍。Beijing is circling the wagons就是以北京借代中國，指國家已經團結一致，為了共同利益抵禦外敵。

該文作者指出美國封殺華為，實際是crossing the Rubicon。Rubicon river（魯比干河）是古羅馬共和國北邊的邊界。公元前49年，羅馬元老院見凱撒的權力過大，趁其在外打仗，要求交出軍權，不得班師回國，否則屬叛國。但凱撒抗命，帶兵過河，向元老院奪政，自封羅馬的獨裁者，令羅馬共和國離帝制近了一大步，最後被元老院議員刺殺。據說凱撒過河時曾說"alea iacta est"（拉丁文，解作「骰子已擲」），Crossing the Rubicon在英文成為了諺語，解作事情已經發生，越過這一界線，就無法挽回。

文︰葉劉淑儀

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