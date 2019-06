這樣回答完全可以接受,Yes, you are right是肯定問者的假設,然後說I'm not hungry,表達自己不餓。

重點是Yes後必須是肯定句。上句Yes後是you are right,就是一句肯定句,語法上完全正確。如果接着是否定句,就會不知所云。

注意,No後面卻不一定要用否定句。若有人問Aren't you hungry,回答時可以說No,然後加一句肯定句I am very full。

譚景輝

(english@mingpao.com)