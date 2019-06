名人教英文：慳錢與cheap

是的,超級市場減價,聲稱為你慳錢,會這樣宣傳:

Shop with us, save more.

而要表達一直在儲錢買樓,就可以說:

‧I've been saving money for a flat.

這樣說來,英文的省錢或儲錢是否真的沒有分別?不是呢。看這一句:

‧He is thrifty but not miserly, and he's been saving for charities. 他節儉但不吝嗇,亦一直儲錢作慈善捐款。

上述的 thrifty,包含把錢省着用的意思,也就是我們口語的「慳」。同義詞有 frugal,但兩字意思有些微分別。

一般而言,thrifty多指實質省錢的行動,如看那一家商店便宜一點就幫襯那一家;而 frugal 就傾向精神上的簡單生活取向,摩登的講法或就是 minimalist 簡約主義的。

‧She is the frugal type. She has a spartan wardrobe. 她屬節約一類的人。她的衣櫃簡約。意思是,這女子不但衣著樸素簡單,而且衣服數量也很少。

Spartan源自Sparta,是古希臘一個城邦,傳說裏頭的人生活簡單節約,characterised by frugality。

‧He has a spartan decorative style. 他有一套簡約的裝飾風格。

‧The students' rooms are spartan but clean, with no carpets or central heating. 學生的房間簡樸但乾淨,沒有地氈也沒有中央暖氣。

每個人對於花錢,或於物質上的取態,往往各異。我說我樸素,你或會說我寒酸,甚至孤寒。

孤寒,也就是上文提到的miserly,這樣的一個人英文叫Scrooge,是狄更斯名著A Christmas Carol中的主角:一個孤寒財主。

寒酸或孤寒,視乎程度上的分別,英文可以係stingy,或cheap。這兩個字一般同義,但仍然有少許的分別。

A stingy person 一個「孤寒鐸」的例子是:

Have you ever shared a meal with someone and they wanted to split the tab... to the penny? 有沒有試過跟人吃飯後,夾錢付帳,他會跟你算帳算到最後一分一毫。

話說這種人的另一特色,是他們從不捐錢給慈善機構,they never donate to charity。

而 a cheap person 買東西會純粹貪平:It doesn't matter the quality of the item (how long it will last, how well it will do its job, etc.), it just needs to be the cheapest alternative不論物件的質地(有多耐久、性能如何,等等),總之是最便宜的就好。

This person simply hates to spend money,這個人就是痛恨花錢。

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com