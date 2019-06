英語也會用兩種動物表達,分別是Fish(魚)以及fowl(家禽),習語是Be neither fish nor fowl。雖然魚和家禽並非像驢與馬或鴉與鳳般是同類,且兩者沒有太多相似之處,但正正表示該事物有來自不同種類的特徵,以致不倫不類。就如不少男生常覺得女裝的「裙褲」難以歸類,因它集裙和褲的特徵於一身:Culottes is neither fish nor fowl in man's eyes as they are short trousers which look like skirts.

作者簡介﹕中英文教師,畢業於中大中文系,並擁香港中文教育文憑及英國TEFL教師資格。

文:吳皓妍 (joycehoin519@hotmail.com)