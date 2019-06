Word Explorer﹕從特朗普的高牆說起

幾百年來,美墨兩國的外交關係一直存在着大大小小的衝突與糾紛。現在美國境內有一支人數上僅次於白人的第二大族群,美國人稱他們為Hispanic 或Latino,即中文的西班牙裔美國人或拉丁裔美國人,他們大多是早期西班牙殖民者的後裔或從墨西哥移民,會操西班牙語,是現今美國社會中最大的非白人人種。正是這個緣故,不少西班牙語的詞彙早已進駐英語,常見的例子有alligator(短吻鱷)、banana(香蕉)、canyon(峽谷)、cargo(貨物)、chilli(辣椒)、chocolate(巧克力)、cigar(雪茄)、fiesta (聚會;宗教節日)、guerrilla(游擊戰)、guitar(結他)、papaya(木瓜)、marijuana(大麻)、potato(馬鈴薯)、puma(美洲獅)、tobacco(煙草)、tuna(仙人掌果)、vanilla(香草)等。

除此之外,mosquito(蚊子)也是從西班牙語直接借用過來,意指「微小的蒼蠅」或「小蟲子」。

Hurricane(颶風)是來自西班牙語huracán的借詞。Huracán本指距今兩千多年前的美洲古文明瑪雅文明(Maya)中的戰神和風神「烏拉坎」。

中國人愛吃的abalone(鮑魚),也是從西班牙語演變而來。原來的詞語是abulón,所指的是生長在加州西海岸的一種巨型紅鮑,後來借用到美語,變成今天泛指各種鮑魚的名詞。

最近留意到一道關於中美貿易戰的新聞標題:Hardware and software vendors stop supplying Huawei after US embargo,內容大意是說美國商務部對華為發出「禁售令」後,美國科技巨頭如Google、晶片大廠Qualcomm、Intel等都已暫停向華為提供軟件和硬體服務。這裏的embargo一詞,也是直接從西班牙語借用過來。當一個國家經濟受到威脅,貿易出現虧損,又或出於政治原因想對付敵國,便會考慮實施「貿易禁令」,簡稱「禁運」,以經濟制裁的方式打擊對方。

西班牙語的一個特徵,是許多詞彙都是以母音作結,所以很多詞語的最後一個字母不是o就是a。讀者諸君從以上例子便可看到。西班牙語另一特徵,就是它的名詞和形容詞有陰陽兩性之別,例如「麵包」屬於陽性,西班牙語叫el pan,牛奶屬於陰性,西班牙語叫la leche。El和 la是分別用於男女兩性的定冠詞,我們偶然聽到的反常氣候現象El Niño(厄爾尼諾)和La Niña(拉尼娜),本來就是西班牙語非常普遍的 the boy 和 the girl 之意。El Niño又可專稱為「上帝之子」或「聖嬰」,那為什麼這種反常的天氣被人們稱為「聖嬰」呢?事緣十九世紀初期,南美洲一帶的漁民觀察到一個奇怪現象,每隔幾年,一股沿海南移的暖流會使水溫突然升高,造成大量魚類死亡,這對漁民來說是無法解釋的天災。由於這種反常的天氣往往在聖誕節前後出現,敬畏自然的漁民便將它稱為El Niño,上帝之子也。

與厄爾尼諾現象相反,拉尼娜現象不會使海水變暖,而是會令海水冷卻,使之變得異常寒冷,故以西班牙語中代表「女孩」的詞語稱呼她。

作者簡介﹕著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師,近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。

文︰Aman Chiu