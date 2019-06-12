Word Explorer﹕從特朗普的高牆說起

幾百年來，美墨兩國的外交關係一直存在着大大小小的衝突與糾紛。現在美國境內有一支人數上僅次於白人的第二大族群，美國人稱他們為Hispanic 或Latino，即中文的西班牙裔美國人或拉丁裔美國人，他們大多是早期西班牙殖民者的後裔或從墨西哥移民，會操西班牙語，是現今美國社會中最大的非白人人種。正是這個緣故，不少西班牙語的詞彙早已進駐英語，常見的例子有alligator（短吻鱷）、banana（香蕉）、canyon（峽谷）、cargo（貨物）、chilli（辣椒）、chocolate（巧克力）、cigar（雪茄）、fiesta （聚會；宗教節日）、guerrilla（游擊戰）、guitar（結他）、papaya（木瓜）、marijuana（大麻）、potato（馬鈴薯）、puma（美洲獅）、tobacco（煙草）、tuna（仙人掌果）、vanilla（香草）等。

除此之外，mosquito（蚊子）也是從西班牙語直接借用過來，意指「微小的蒼蠅」或「小蟲子」。

Hurricane（颶風）是來自西班牙語huracán的借詞。Huracán本指距今兩千多年前的美洲古文明瑪雅文明（Maya）中的戰神和風神「烏拉坎」。

中國人愛吃的abalone（鮑魚），也是從西班牙語演變而來。原來的詞語是abulón，所指的是生長在加州西海岸的一種巨型紅鮑，後來借用到美語，變成今天泛指各種鮑魚的名詞。

最近留意到一道關於中美貿易戰的新聞標題：Hardware and software vendors stop supplying Huawei after US embargo，內容大意是說美國商務部對華為發出「禁售令」後，美國科技巨頭如Google、晶片大廠Qualcomm、Intel等都已暫停向華為提供軟件和硬體服務。這裏的embargo一詞，也是直接從西班牙語借用過來。當一個國家經濟受到威脅，貿易出現虧損，又或出於政治原因想對付敵國，便會考慮實施「貿易禁令」，簡稱「禁運」，以經濟制裁的方式打擊對方。

西班牙語的一個特徵，是許多詞彙都是以母音作結，所以很多詞語的最後一個字母不是o就是a。讀者諸君從以上例子便可看到。西班牙語另一特徵，就是它的名詞和形容詞有陰陽兩性之別，例如「麵包」屬於陽性，西班牙語叫el pan，牛奶屬於陰性，西班牙語叫la leche。El和 la是分別用於男女兩性的定冠詞，我們偶然聽到的反常氣候現象El Niño（厄爾尼諾）和La Niña（拉尼娜），本來就是西班牙語非常普遍的 the boy 和 the girl 之意。El Niño又可專稱為「上帝之子」或「聖嬰」，那為什麼這種反常的天氣被人們稱為「聖嬰」呢？事緣十九世紀初期，南美洲一帶的漁民觀察到一個奇怪現象，每隔幾年，一股沿海南移的暖流會使水溫突然升高，造成大量魚類死亡，這對漁民來說是無法解釋的天災。由於這種反常的天氣往往在聖誕節前後出現，敬畏自然的漁民便將它稱為El Niño，上帝之子也。

與厄爾尼諾現象相反，拉尼娜現象不會使海水變暖，而是會令海水冷卻，使之變得異常寒冷，故以西班牙語中代表「女孩」的詞語稱呼她。

作者簡介﹕著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師，近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。

文︰Aman Chiu