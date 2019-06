Ask & Learn聞問切：機構名稱（下）

一般說法是,若經簡寫後可以拼讀,即變為acronym,例如:NATO(North Atlantic Treaty Organisation)或NAFTA(North American Free Trade Agreement),前面就不需加the;但如果機構的簡稱只能逐個字母讀出,像UN(United Nations)或WTO(World Trade Organisation),則通常會冠上the。

讀者提到的兩個例子:BBC和 KMB,不是acronym。按上文所說的慣例,應冠上the。但實際應用上,BBC有時加the,有時不加,而KMB則絕少會加the,應屬例外。

譚景輝

(english@mingpao.com)