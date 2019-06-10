Ask & Learn聞問切：機構名稱（下）

一般說法是，若經簡寫後可以拼讀，即變為acronym，例如：NATO（North Atlantic Treaty Organisation）或NAFTA（North American Free Trade Agreement），前面就不需加the；但如果機構的簡稱只能逐個字母讀出，像UN（United Nations）或WTO（World Trade Organisation），則通常會冠上the。

讀者提到的兩個例子：BBC和 KMB，不是acronym。按上文所說的慣例，應冠上the。但實際應用上，BBC有時加the，有時不加，而KMB則絕少會加the，應屬例外。

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譚景輝

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