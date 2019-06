名人教英文﹕美國權力制衡虛有其表

文章開頭列舉特朗普的「罪狀」,道:He has cosied up to foreign dictators while traducing his own officials... He lies so frequently that it seems like a tic. Cosy up解作「為了自身利益而迎合」,通常帶貶義,一個近義詞是Ingratiate,指「擦鞋」。Traduce亦是動詞,指「極力詆毀」,整句就是指責特朗普「手指拗出唔拗入」。Tic是名詞,指自然而然、潛意識的小動作,狹義可指面部肌肉抽搐。He lies so frequently that it seems like a tic 就是意謂特朗普「講大話當食生菜」,已經習慣成自然。

文章出版時正處特朗普借緊急狀態之名調撥軍費興建圍牆的爭議期間。作者指在美國比邊境圍牆更緊急的問題俯拾皆是,當中以毒品問題尤甚。作者指出無論法院如何判決,更重要的是要審視國會賦予總統的權力是否過大,並指出歷任民主共和兩黨的總統都曾嘗試擴張和使用行政權力。雖然特朗普宣布緊急狀態的手段是appallingly sloppy,但背後反映法律對行政權力缺乏有效的箝制。Appalling指驚人的、駭人聽聞的,通常作貶義詞用;動詞是Appal。Sloppy則指草率、烏厘單刀。文章最後呼籲國會curtail(限制)總統的緊急權力,並提醒雖然共和黨現在或許感到意氣風發,但 they should remember how it feels when the boot is on the other foot。The boot / shoe is on the other foot是一句很生動的諺語,解作情况逆轉,由得勢變成失勢,其窘態好比左右腳的靴調轉穿,十分不適。風水輪流轉,終有一日共和黨會變成在野黨,何苦現在作法自斃呢?

■《經濟學人》文章連結:https://www.economist.com/leaders/2019/02/21/dont-complain-about-donald-trumps-powers-curtail-them

文︰葉劉淑儀

作者網址︰www.savantas.org或www.reginaip.hk

作者電郵︰iplau@reginaip.hk