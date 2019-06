答:這個問題十分複雜。機構名稱到底要不要加the,確實是眾說紛紜。能提出來的規則差不多都有例外。雖然如此,我們仍要留意一些約定俗成的用法。

首先,要尊重有關機構的用法。如何使用名稱的話語權屬該機構所有,如果名稱本身有the,那最好就跟從,例如:The Hong Kong Polytechnic University。

如果名稱本身沒有the,我們當然就不應隨便加,除非你想特指某個對象,例如Microsoft的名字沒有the,但我們可特指the Microsoft company、the Microsoft group等。以上情况,除非機構要求或是在句子開頭,the都不必大寫。

至於名稱的簡寫,留待下次再說。

■Have you got any questions about English usage? Don't hesitate to send them to us!

譚景輝

(english@mingpao.com)