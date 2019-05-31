Ask & Learn：聞問切 Until

假設某人習慣每年十一月一日換季，不管氣溫如何，在這天前還是會穿夏裝，到了這天才改穿秋衣，用中文表達，我們可以說：

直到十一月一日，他才會穿秋季的衣服。

同樣的意思用英語表達，我們會這樣說：

Until the first day of November, he will wear summer clothes.

比較兩句，我們會發現中文的「直到」，除了指「直至」，也可以有强調十一月一日開始才穿秋衣的意思，而英文的until，則强調這天前還是會穿夏裝。由此可見，雖然字典會把until翻譯成「直到」，中英文用法還是有差別的。

若把以上中文句子誤譯為Until the first day of November, he wears autumn clothes，聽者或會問：那十一月一日後他會穿什麼？

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譚景輝 (english@mingpao.com)