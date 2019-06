Ask & Learn：聞問切 Until

假設某人習慣每年十一月一日換季,不管氣溫如何,在這天前還是會穿夏裝,到了這天才改穿秋衣,用中文表達,我們可以說:

直到十一月一日,他才會穿秋季的衣服。

同樣的意思用英語表達,我們會這樣說:

Until the first day of November, he will wear summer clothes.

比較兩句,我們會發現中文的「直到」,除了指「直至」,也可以有强調十一月一日開始才穿秋衣的意思,而英文的until,則强調這天前還是會穿夏裝。由此可見,雖然字典會把until翻譯成「直到」,中英文用法還是有差別的。

若把以上中文句子誤譯為Until the first day of November, he wears autumn clothes,聽者或會問:那十一月一日後他會穿什麼?

