英語文法學堂﹕奧尼爾在舊上海借酒消愁

Destination Shanghai書介系列六之一

文：林爾雍

奧尼爾到上海是因與女演員Carlotta的婚外情，及為逃避與妻子離婚的糾紛。他在越南西貢的賭場流連，後來在這個法國殖民地得了流感。他接着到了香港，但不適應氣候，最終輾轉於上海登岸。他少時對上海的想像來自英國詩人吉卜林（Rudyard Kipling），但真到了此地，卻為避媒體追蹤而困於酒店，後更酗酒及與Carlotta大吵一場。作者說：Shanghai was in many respects a Western city, a highly modern metropolis, and not the magical Orient O'Neill had imbibed in his boyhood Kipling.

據Oxford English Dictionary，Imbibe來自法語和古典拉丁語，字面指喝酒，又可解作吸收知識和接受某人的思想體系：to "drink in", absorb, or assimilate (knowledge, ideas, etc.); to take into one's mind or moral system，例如哲學家羅素在The Proposed Roads to Freedom一書中這樣描述馬克思的哲學素養：In philosophy he imbibed the doctrines of Hegel, who was then at the height of his fame, and something of these doctrines dominated his thought throughout his life. 哲學上馬克思接受了如日中天的德國觀念論哲學家黑格爾的體系，終其一生受後者莫大影響。

少年求知時所「喝下」的吉卜林墨水，此時與真正的酒水化作奧尼爾一肚子的哀愁。

◆作者小檔

Paul French 曾進修中文，又於上海工作和生活多年，作品涉獵犯罪題材，其Midnight in Peking 追述一名英國女子於北京被謀殺一事；又鍾情舊上海歷史，去年出版City of Devils: A Shanghai Noir，獲《經濟學人》介紹。

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◆問題﹕What do you think of Shanghai? How would you describe this city?