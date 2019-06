英語文法學堂﹕奧尼爾在舊上海借酒消愁

Destination Shanghai書介系列六之一

文:林爾雍

奧尼爾到上海是因與女演員Carlotta的婚外情,及為逃避與妻子離婚的糾紛。他在越南西貢的賭場流連,後來在這個法國殖民地得了流感。他接着到了香港,但不適應氣候,最終輾轉於上海登岸。他少時對上海的想像來自英國詩人吉卜林(Rudyard Kipling),但真到了此地,卻為避媒體追蹤而困於酒店,後更酗酒及與Carlotta大吵一場。作者說:Shanghai was in many respects a Western city, a highly modern metropolis, and not the magical Orient O'Neill had imbibed in his boyhood Kipling.

據Oxford English Dictionary,Imbibe來自法語和古典拉丁語,字面指喝酒,又可解作吸收知識和接受某人的思想體系:to "drink in", absorb, or assimilate (knowledge, ideas, etc.); to take into one's mind or moral system,例如哲學家羅素在The Proposed Roads to Freedom一書中這樣描述馬克思的哲學素養:In philosophy he imbibed the doctrines of Hegel, who was then at the height of his fame, and something of these doctrines dominated his thought throughout his life. 哲學上馬克思接受了如日中天的德國觀念論哲學家黑格爾的體系,終其一生受後者莫大影響。

少年求知時所「喝下」的吉卜林墨水,此時與真正的酒水化作奧尼爾一肚子的哀愁。

◆作者小檔

Paul French 曾進修中文,又於上海工作和生活多年,作品涉獵犯罪題材,其Midnight in Peking 追述一名英國女子於北京被謀殺一事;又鍾情舊上海歷史,去年出版City of Devils: A Shanghai Noir,獲《經濟學人》介紹。

