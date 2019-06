How to Say...﹕山雨欲來

英語中the calm before the storm同樣是以暴風雨(storm)比喻重大或令人緊張的事件,不過特別強調了平靜(calm)。此習語用法見例句:It is good to get the exam prepared and relax for a moment in the calm before the storm(我們最好在考試前作充足預備,在正式開考前稍作休息)。

重要事件發生前,身體因緊張而感到不適的情况十分普遍,我們也可以用有關天氣的常用語表達,如I am feeling under the weather或者直接說I am under the weather也可。

作者簡介﹕中英文教師,畢業於中大中文系,並擁香港中文教育文憑及英國TEFL教師資格。

文:吳皓妍