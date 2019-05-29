How to Say...﹕山雨欲來

英語中the calm before the storm同樣是以暴風雨（storm）比喻重大或令人緊張的事件，不過特別強調了平靜（calm）。此習語用法見例句：It is good to get the exam prepared and relax for a moment in the calm before the storm（我們最好在考試前作充足預備，在正式開考前稍作休息）。

重要事件發生前，身體因緊張而感到不適的情况十分普遍，我們也可以用有關天氣的常用語表達，如I am feeling under the weather或者直接說I am under the weather也可。

作者簡介﹕中英文教師，畢業於中大中文系，並擁香港中文教育文憑及英國TEFL教師資格。

文：吳皓妍 (joycehoin519@hotmail.com)