How to Say...﹕山雨欲來

【明報專訊】六月將至，不少狂風暴雨也隨盛夏而來，這讓我想起「山雨欲來」一語。這成語通常形容重大事情或困難出現前的緊張狀况，就如暴風雨前夕般異常平靜。早在晚唐詩人許渾《咸陽城東樓》詩中已有一句：「山雨欲來風滿樓」。此詩形容時局不穩，表達對改朝換代的憂慮，正是呈現一種「暴風雨前的寧靜」。那麼英語可以怎樣說？
英語中the calm before the storm同樣是以暴風雨（storm）比喻重大或令人緊張的事件，不過特別強調了平靜（calm）。此習語用法見例句：It is good to get the exam prepared and relax for a moment in the calm before the storm（我們最好在考試前作充足預備，在正式開考前稍作休息）。
重要事件發生前，身體因緊張而感到不適的情况十分普遍，我們也可以用有關天氣的常用語表達，如I am feeling under the weather或者直接說I am under the weather也可。
作者簡介﹕中英文教師，畢業於中大中文系，並擁香港中文教育文憑及英國TEFL教師資格。
文：吳皓妍 (joycehoin519@hotmail.com)