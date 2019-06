Ask & Learn聞問切

答:問句中若包含not這個否定詞,我們稱之為negative question(否定疑問句)。中文回答否定疑問句的方法和英語剛好相反,因而導致了讀者提出的問題。

我們先看看以下的中文對答:

問:你不餓吧?

答:對,我不餓。

相同的對話,用英語表達是:

Question: Aren't you hungry?

Answer: No, I am not. (或者: I aren't 或 I ain't)

相比之下,我們會發現中文回答「對」,意思是說對方問題的前設(你不餓)是正確的;英文開首則要說No,以對應後面I am not hungry的not,也就是說,如果答案是否定的,開頭一定要說No。

因此,Yes, I aren't在英語中是不成立的,這樣回答,只會令聽者摸不着頭腦。

■Have you got any questions about English usage? Don't hesitate to send them to us!

譚景輝 (english@mingpao.com)