Ask & Learn聞問切

答：問句中若包含not這個否定詞，我們稱之為negative question（否定疑問句）。中文回答否定疑問句的方法和英語剛好相反，因而導致了讀者提出的問題。

我們先看看以下的中文對答：

問：你不餓吧？

答：對，我不餓。

相同的對話，用英語表達是：

Question: Aren't you hungry?

Answer: No, I am not. (或者： I aren't 或 I ain't)

相比之下，我們會發現中文回答「對」，意思是說對方問題的前設（你不餓）是正確的；英文開首則要說No，以對應後面I am not hungry的not，也就是說，如果答案是否定的，開頭一定要說No。

因此，Yes, I aren't在英語中是不成立的，這樣回答，只會令聽者摸不着頭腦。

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譚景輝 (english@mingpao.com)