名人教英文：後真相年代的選戰策略

Bremmer提醒讀者,2016年特朗普競選時支持度低迷,即便在大選贏得的總票數亦少於希拉里。現時特朗普在共和黨內有overwhelming(形容詞,解作壓倒性)的支持度,勝過歷來共和黨總統;反觀民主黨內有意識形態的分歧,以致任何一個贏得黨內提名的候選人都未必能夠發動所有民主黨人去投票。

Bremmer認為特朗普的另一張王牌是經 a shrewd bit of campaign strategy包裝的"Nationalist populism"。Shrewd是形容詞,解作精明的;此字原本有「奸狡」的意思,自17世紀後變成褒義。例如莎士比亞的《馴悍記》(The Taming of the Shrew)當中的Shrew(名詞)就是貶義,指潑婦。Campaign strategy解作選舉策略;Nationalist解作民族主義的;populism則解作民粹主義。Bremmer解釋美國的民族民粹主義和歐洲以國籍劃分的民族主義不同,在美國"Us vs. Them"的敵我論述以意識形態包裝粉飾。2016年大選時,非法移民被標籤為外敵,來到2020年,下一個箭靶很可能是Socialist(社會主義者)。雖然不少美國人都支持對富豪加稅、降低藥價,甚至加大力度重新分配財富,但Socialist這個字仍然令人反感,只有四分之一受訪者會支持一位Socialist的總統。

隨着民主黨的激進左派開始抬頭,特朗普的bombastic performances to tally up the mistruths and ugly rhetorical flourishes只會愈趨純熟。Bombastic解作誇誇其談的;tally up 解作計算總分,這裏可理解為盤點;mistruths就是指謊話或虛言;Rhetorical是形容詞,解作言辭的;flourishes是名詞,就是錦上添花、點綴的意思;整句就是强調特朗普信口雌黃。

在後真相年代,特朗普尋求連任,blunt‑force messaging比起訴諸incisive的(敏銳的、精闢的)政策更有效。Blunt‑force的blunt是形容詞,意思是不鋒利的或直截了當的,直譯解作「鈍力」,加上messaging,即是說特朗普在社交平台宣傳時只需重複用單調的標籤妖魔化對手。

文章連結:http://time.com/5551309/trump-2020-strategy/

文︰葉劉淑儀

作者網址︰www.savantas.org或www.reginaip.hk

作者電郵︰iplau@reginaip.hk