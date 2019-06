就以第一季第一集為例,警員 Steve 不滿上司隱瞞事實,據理力爭,很有大丈夫風範,也因而被調往其他部門工作。新部門的長官卻非常欣賞他,會見他時說:

‧Steve, you're the very man。

中文字幕誤解劇情,譯成「非常有男子氣概」,實在大錯特錯。

You're the very man 的意思,其實是指「正是我需要的人」。Very 一般作副詞用,修飾形容詞。但在這句是用作修飾名詞(man)的形容詞,意思是恰好的、同一的。 例如:

‧These are his very words.

這些都是他的原話。

