聽過有人說 I want nothing 或 I need nothing。那時我在想,他們是想表達「一切都不要」嗎?Want、need 多解作基本需求、基本需要,而「欲」於佛家有過量、貪念的意思,不論是肉慾、情慾等,都是過多的渴望,所以用 desire 一字才會比較準確。

不為欲望所動,能攻克己心,並非連日常生活的一切都放棄,因此 I desire nothing 或 desire for nothing 等說法,較能表達無欲無求的意思。

■文:吳皓妍 (joycehoin519@hotmail.com)

中英文教師,畢業於中大中文系,並擁香港中文教育文憑及英國TEFL教師資格。