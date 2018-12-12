Word Explorer : 鴉片戰爭的風雲另論

中國茶葉舉世聞名，早於十六世紀的殖民史初期，茶葉已通過中國進入葡萄牙，葡萄牙人沿用「茶」的發音，稱這種來自東方的珍品為chá。十七世紀時，葡萄牙公主凱瑟琳嫁給英王查理二世，陪嫁品還包括一大箱中國名茶，這便順理成章地把兩千多年的中國茶文化帶到英國去，喝茶成了當時英國上流社會時尚。到了十八世紀，茶文化已取代啤酒，在普羅大眾之中流行起來，當中最受吹捧的是一種叫Bohea的茶，Bohea者，「武夷」也，泡在茶杯裏的鮮嫩葉子，散發出來自武夷山的岩骨花香，竟讓英國人喝上了癮，卻也悄悄地為日後的鴉片戰爭埋下伏線。

現在茶的英文叫tea，當中還有另外一段故事。十六世紀末的清朝年間，當時荷蘭和西班牙的入侵者仍駐紮台灣島上，台灣海峽對岸的福建省，一向是茶葉的繁華集散地。茶在閩南話讀作té，那些飄洋過海而來的入侵者，除了把一箱又一箱新奇的葉子運走，還把這個獨特的閩南發音帶回歐洲去，自此便有了西班牙語中的té、荷蘭語中的thee、法語中的thé、德語中的Tee 和英語中的tea等。另一方面，cha這個說法則沿着絲綢之路通過陸上傳播，穿越中亞，來到天竺（即印度）與波斯叫chay，來到中東叫shay，來到東歐叫čaj等。

話說回來，英國人喝茶喝上了癮，便得從中國大量輸入茶葉，這造成了英國相對中國的巨大貿易逆差，中國茶商腰纏萬貫，英國的白銀卻幾乎耗盡。中國茶葉供不應求，奇貨可居，據說比當時最昂貴的咖啡豆還要貴上十倍，英國人懊惱之際，竟想出要派間諜去竊取中國茶藝的秘方，茶藝的英文叫tea horticulture，例如美國作家Sarah Rose在其著作 For All the Tea in China: How England Stole the World's Favorite Drink and Changed History中就提到：Fortune's mission was to steal the secrets of tea horticulture and manufacturing. The Scotsman donned a disguise and headed into the Wu Yi Shan hills in a bold act of corporate espionage。這個叫福鈞（Fortune）的間諜，本是一名植物學家，他在1848年被英國東印度公司派往中國，潛入武夷山區，那是一處洋人禁地。福鈞的任務就是要竊取中國人的製茶秘方與製茶工序。這個蘇格蘭人薙髮留辮，假扮成中國人，深入茶區進行商業間諜活動，可謂膽大包天。

不過這已是後話，起初英國人還偷取中國茶樹的種子與茶苗，嘗試在不丹及印度等地自行栽種，結果卻大失所望，他們可以把武夷山茶的種子移植過來，卻移植不了武夷山的獨特氣候與土壤。於是，英國人開始盤算，是否有一種中國人也迫切需要的東西，能使他們心甘情願地付上白銀？時為十八世紀後期，當時的印度半島已落入英人手中，英國終於找到了一個能改變命運的契機，找到了一種中國人確實想要消費的產品：opium！鴉片乃毒品，那是不道德的交易，起初英國人還十分矛盾，最後良心敗給了龐大的商業利益。不久，他們在印度瘋狂地種植罌粟。自此，鴉片源源輸入中國，也給大英帝國提供了滾滾財源。對於中國來說，茶葉換回的已不是白銀，而是毒品，但直至鴉片氾濫，國力和財力日衰，清政府才真正下令，嚴禁一切鴉片入關口，一場戰爭也自此打響。

■文︰Aman Chiu

著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師，近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。