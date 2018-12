Word Explorer : 鴉片戰爭的風雲另論

中國茶葉舉世聞名,早於十六世紀的殖民史初期,茶葉已通過中國進入葡萄牙,葡萄牙人沿用「茶」的發音,稱這種來自東方的珍品為chá。十七世紀時,葡萄牙公主凱瑟琳嫁給英王查理二世,陪嫁品還包括一大箱中國名茶,這便順理成章地把兩千多年的中國茶文化帶到英國去,喝茶成了當時英國上流社會時尚。到了十八世紀,茶文化已取代啤酒,在普羅大眾之中流行起來,當中最受吹捧的是一種叫Bohea的茶,Bohea者,「武夷」也,泡在茶杯裏的鮮嫩葉子,散發出來自武夷山的岩骨花香,竟讓英國人喝上了癮,卻也悄悄地為日後的鴉片戰爭埋下伏線。

現在茶的英文叫tea,當中還有另外一段故事。十六世紀末的清朝年間,當時荷蘭和西班牙的入侵者仍駐紮台灣島上,台灣海峽對岸的福建省,一向是茶葉的繁華集散地。茶在閩南話讀作té,那些飄洋過海而來的入侵者,除了把一箱又一箱新奇的葉子運走,還把這個獨特的閩南發音帶回歐洲去,自此便有了西班牙語中的té、荷蘭語中的thee、法語中的thé、德語中的Tee 和英語中的tea等。另一方面,cha這個說法則沿着絲綢之路通過陸上傳播,穿越中亞,來到天竺(即印度)與波斯叫chay,來到中東叫shay,來到東歐叫čaj等。

話說回來,英國人喝茶喝上了癮,便得從中國大量輸入茶葉,這造成了英國相對中國的巨大貿易逆差,中國茶商腰纏萬貫,英國的白銀卻幾乎耗盡。中國茶葉供不應求,奇貨可居,據說比當時最昂貴的咖啡豆還要貴上十倍,英國人懊惱之際,竟想出要派間諜去竊取中國茶藝的秘方,茶藝的英文叫tea horticulture,例如美國作家Sarah Rose在其著作 For All the Tea in China: How England Stole the World's Favorite Drink and Changed History中就提到:Fortune's mission was to steal the secrets of tea horticulture and manufacturing. The Scotsman donned a disguise and headed into the Wu Yi Shan hills in a bold act of corporate espionage。這個叫福鈞(Fortune)的間諜,本是一名植物學家,他在1848年被英國東印度公司派往中國,潛入武夷山區,那是一處洋人禁地。福鈞的任務就是要竊取中國人的製茶秘方與製茶工序。這個蘇格蘭人薙髮留辮,假扮成中國人,深入茶區進行商業間諜活動,可謂膽大包天。

不過這已是後話,起初英國人還偷取中國茶樹的種子與茶苗,嘗試在不丹及印度等地自行栽種,結果卻大失所望,他們可以把武夷山茶的種子移植過來,卻移植不了武夷山的獨特氣候與土壤。於是,英國人開始盤算,是否有一種中國人也迫切需要的東西,能使他們心甘情願地付上白銀?時為十八世紀後期,當時的印度半島已落入英人手中,英國終於找到了一個能改變命運的契機,找到了一種中國人確實想要消費的產品:opium!鴉片乃毒品,那是不道德的交易,起初英國人還十分矛盾,最後良心敗給了龐大的商業利益。不久,他們在印度瘋狂地種植罌粟。自此,鴉片源源輸入中國,也給大英帝國提供了滾滾財源。對於中國來說,茶葉換回的已不是白銀,而是毒品,但直至鴉片氾濫,國力和財力日衰,清政府才真正下令,嚴禁一切鴉片入關口,一場戰爭也自此打響。

■文︰Aman Chiu

著作以語文教學類圖書為主。曾於兩所大學擔任英語課程客席講師,近年有關詞彙管理的學術論文於各地出版或發表。