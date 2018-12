Ask & Learn聞問切：Being的用法（上）

在英文句子用法中,be 有沒有present tense?Being 是 present tense 還是 passive voice?

在解答Mandy 的問題前,可能觀念上有澄清的必要。我們查字典一般將詞條看作動詞的現在時態,但這並不正確,因為英語的動詞是按照使用的情况而改變的,語法上稱之為conjugation(詞性變化)。正確地說,字典所收錄的動詞是動詞的base verb,be 就是base verb,它的present form 要按照主詞而改變,如果主詞是 I,be 的 present form 是 am;we、they、you的時候是 are;he、she、it 的時候是is。

至於being,那就是be 的present participle(現在分詞),可以用在passive voice(被動語態),也可以用在描繪尚在進行的舉動 (action in progress),也就是所謂的continuous tense,但須注意continuous 並不一定是present continuous,也有可能是past continuous。 這個留待下次再說。

