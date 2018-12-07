方塊拼雞腸：彭督寫作法則

【明報專訊】本人討厭政治，但堂堂聯合王國的國會還在為脫歐問題爭持不下，實在令人失望。在北愛民主統一黨倒戈下，下議院以311對293票通過對文翠珊 contempt of parliament（藐視國會）動議。到底英國會安然渡過脫歐難關，還是自己過一個lonely Christmas？末任港督彭定康上月尾於 Project Syndicate 撰文一篇，題為 From Brexit to Eternity，即使未能指點迷津，至少能讓我們管窺英語寫作竅門。
法則一：用字精確，有助理解
彭督年前為牛津出版社《英語人生》一書作序，形容英語為 an extraordinarily beautiful and subtle language。確實如此。他在文中形容卡梅倫的脫歐公投為 inept gambit。Inept 指笨拙的，gambit 是國際象棋開局時讓棋之法，即讓步，例如：
The government made a gambit in the tax issue to win the opposition parties' support. 政府在稅務問題讓步，以獲反對陣營支持。
卡梅倫這樣做的目的是為 defang a faction of right-wing English nationalists and opportunists（投機者）。據Oxford English Dictionary ，defang 原本解作「移除動物（特別是蛇）的尖牙、毒牙(fangs)」。De- 這個前綴指移除某物，引伸出比喻義(figurative sense)，即消除反對者威脅，類近 weaken 或disempower，但隱喻與人類的認知關係密切，故用defang更有助讀者理解文章大意。
法則二：典故含蓄，恰到好處
只練外功不修內功，涵養不熟，文章就只會佶屈聱牙，無法讀通，適當用典可令文意含蓄。
彭督說This is not about sovereignty or satrapy。據OED，satrapy即a province ruled over by a satrap（古波斯帝國總督所轄行省）。支持脫歐者動輒將留歐比作屈服於歐盟管治。
法則三：結構清楚，題旨明確
彭督開宗明義，一句點出文翠珊眼前的兩難局面：a vexing（令人憂慮的）choice between an unsatisfying Brexit deal and crashing out of the European Union，而且明確論述其三大原因：
一、脫歐支持者織就一張脫歐的「迷網」(had woven a web of mendacity and delusion)。他們想既脫歐又有歐盟會員的權益，兩者兼得 (have its cake and eat it)。
二、他們着重主權(sovereignty)，認為有助國家利益，但忽略要與他國合作才能達到這個目的。
三、這是文翠珊自己造成的(May's own making)，實在不應執意同時離開歐洲關稅同盟、單一市場和法院轄區。
如其所言，這個國家自殘的奇景(national spectacle of self-harm) 已開始令人生厭，還望各派能達成共識，歡度聖誕！
■文：林爾雍
終身學習者，遊走於中英之間