方塊拼雞腸：彭督寫作法則

法則一:用字精確,有助理解

彭督年前為牛津出版社《英語人生》一書作序,形容英語為 an extraordinarily beautiful and subtle language。確實如此。他在文中形容卡梅倫的脫歐公投為 inept gambit。Inept 指笨拙的,gambit 是國際象棋開局時讓棋之法,即讓步,例如:

The government made a gambit in the tax issue to win the opposition parties' support. 政府在稅務問題讓步,以獲反對陣營支持。

卡梅倫這樣做的目的是為 defang a faction of right-wing English nationalists and opportunists(投機者)。據Oxford English Dictionary ,defang 原本解作「移除動物(特別是蛇)的尖牙、毒牙(fangs)」。De- 這個前綴指移除某物,引伸出比喻義(figurative sense),即消除反對者威脅,類近 weaken 或disempower,但隱喻與人類的認知關係密切,故用defang更有助讀者理解文章大意。

法則二:典故含蓄,恰到好處

只練外功不修內功,涵養不熟,文章就只會佶屈聱牙,無法讀通,適當用典可令文意含蓄。

彭督說This is not about sovereignty or satrapy。據OED,satrapy即a province ruled over by a satrap(古波斯帝國總督所轄行省)。支持脫歐者動輒將留歐比作屈服於歐盟管治。

法則三:結構清楚,題旨明確

彭督開宗明義,一句點出文翠珊眼前的兩難局面:a vexing(令人憂慮的)choice between an unsatisfying Brexit deal and crashing out of the European Union,而且明確論述其三大原因:

一、脫歐支持者織就一張脫歐的「迷網」(had woven a web of mendacity and delusion)。他們想既脫歐又有歐盟會員的權益,兩者兼得 (have its cake and eat it)。

二、他們着重主權(sovereignty),認為有助國家利益,但忽略要與他國合作才能達到這個目的。

三、這是文翠珊自己造成的(May's own making),實在不應執意同時離開歐洲關稅同盟、單一市場和法院轄區。

如其所言,這個國家自殘的奇景(national spectacle of self-harm) 已開始令人生厭,還望各派能達成共識,歡度聖誕!

■文:林爾雍

終身學習者,遊走於中英之間

電郵:lamyiyongian@gmail.com