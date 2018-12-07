方塊拼雞腸：彭督寫作法則

法則一：用字精確，有助理解

彭督年前為牛津出版社《英語人生》一書作序，形容英語為 an extraordinarily beautiful and subtle language。確實如此。他在文中形容卡梅倫的脫歐公投為 inept gambit。Inept 指笨拙的，gambit 是國際象棋開局時讓棋之法，即讓步，例如：

The government made a gambit in the tax issue to win the opposition parties' support. 政府在稅務問題讓步，以獲反對陣營支持。

卡梅倫這樣做的目的是為 defang a faction of right-wing English nationalists and opportunists（投機者）。據Oxford English Dictionary ，defang 原本解作「移除動物（特別是蛇）的尖牙、毒牙(fangs)」。De- 這個前綴指移除某物，引伸出比喻義(figurative sense)，即消除反對者威脅，類近 weaken 或disempower，但隱喻與人類的認知關係密切，故用defang更有助讀者理解文章大意。

法則二：典故含蓄，恰到好處

只練外功不修內功，涵養不熟，文章就只會佶屈聱牙，無法讀通，適當用典可令文意含蓄。

彭督說This is not about sovereignty or satrapy。據OED，satrapy即a province ruled over by a satrap（古波斯帝國總督所轄行省）。支持脫歐者動輒將留歐比作屈服於歐盟管治。

法則三：結構清楚，題旨明確

彭督開宗明義，一句點出文翠珊眼前的兩難局面：a vexing（令人憂慮的）choice between an unsatisfying Brexit deal and crashing out of the European Union，而且明確論述其三大原因：

一、脫歐支持者織就一張脫歐的「迷網」(had woven a web of mendacity and delusion)。他們想既脫歐又有歐盟會員的權益，兩者兼得 (have its cake and eat it)。

二、他們着重主權(sovereignty)，認為有助國家利益，但忽略要與他國合作才能達到這個目的。

三、這是文翠珊自己造成的(May's own making)，實在不應執意同時離開歐洲關稅同盟、單一市場和法院轄區。

如其所言，這個國家自殘的奇景(national spectacle of self-harm) 已開始令人生厭，還望各派能達成共識，歡度聖誕！

■文：林爾雍

終身學習者，遊走於中英之間

電郵：lamyiyongian@gmail.com