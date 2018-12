名人教英文：文藝狂想

至於歌詞的意思則眾說紛紜,有人說是Freddie Mercury對同性傾向的掙扎;例如 "Beelzebub has a devil put aside for me" 這一句就有人詮釋為天啟宗教形容罪人死後將接受的懲罰,"So you think you can stone me and spit in my eye?" 當中的stone亦可能是指針對同性戀者的石刑,spit則意指社會普遍唾棄同性戀者。在文學當中,經常出現 The Tortured Artist 一說,通常指飽歷風霜、或內心充滿掙扎的人才能創造出偉大的文藝作品,例如詩人 Sylvia Plath 有嚴重的抑鬱症,最終自殺身亡;梵高的精神病亦令其自殘、自殺;柴可夫斯基是同性戀者,和Freddie Mercury一樣。當時社會不接納同性戀,同性性行為亦是刑事罪行。

今時今日,已甚少聽聞有同志群體在文明社會面對暴力甚或生命威脅。精神病亦透過社會開始廣泛討論而逐漸去污名化。文明進步,可見於此。

■文︰葉劉淑儀

作者網址︰www.savantas.org或www.reginaip.hk

作者電郵︰iplau@reginaip.hk