名人教英文：文藝狂想

【明報專訊】上月初上映的Bohemian Rhapsody（港譯：《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》），述說Queen樂隊已故主唱Freddie Mercury的一生。電影以樂隊最膾炙人口的首本名曲為片名，根據樂隊結他手Brian May 的說法，Bohemian Rhapsody是Freddie Mercury的brainchild（原創作品）。Bohemia（波西米亞）位於今日捷克西部，但Bohemianism（波希米亞主義）卻與捷克風馬牛不相及。Bohemianism起於19世紀初的法國，當時有不少藝術家聚居於物價、租金較為低廉的吉卜賽人區，逐漸衍生一種離群索居、和社會格格不入的藝術風格，可以說是當時的Hippies。當時法國人誤以為吉卜賽人來自波希米亞，故以Bohémien稱之。今時今日，Bohemian作為形容詞，泛指偏離社會主流風俗，略帶misfits（格格不入）之意，這在曲中的歌詞亦有迹可尋。至於Rhapsody則是狂想曲，是古典音樂的曲式之一，通常具史詩般的氣勢和風格。Queen的Bohemian Rhapsody 一曲由五段不同風格的部分組成，起承轉合俱備，以Rhapsody自居絕不為過。
至於歌詞的意思則眾說紛紜，有人說是Freddie Mercury對同性傾向的掙扎；例如 "Beelzebub has a devil put aside for me" 這一句就有人詮釋為天啟宗教形容罪人死後將接受的懲罰，"So you think you can stone me and spit in my eye?" 當中的stone亦可能是指針對同性戀者的石刑，spit則意指社會普遍唾棄同性戀者。在文學當中，經常出現 The Tortured Artist 一說，通常指飽歷風霜、或內心充滿掙扎的人才能創造出偉大的文藝作品，例如詩人 Sylvia Plath 有嚴重的抑鬱症，最終自殺身亡；梵高的精神病亦令其自殘、自殺；柴可夫斯基是同性戀者，和Freddie Mercury一樣。當時社會不接納同性戀，同性性行為亦是刑事罪行。
今時今日，已甚少聽聞有同志群體在文明社會面對暴力甚或生命威脅。精神病亦透過社會開始廣泛討論而逐漸去污名化。文明進步，可見於此。
■文︰葉劉淑儀
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