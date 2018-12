名人教英文：Too proud，面子上過不去

1. I am very proud ______ this former student of mine. 我為這個舊生感到自豪。

2. I pride myself ______ having been his mentor. 我做過他的導師,引以為榮。

3. I take pride ______ his success. 我為他的成功感到自豪。

答案是,proud OF,pride oneself ON, take pride IN。

Proud of 的用法,因為人事物而覺得自豪,相信大多數人都已學會。但更帶一點自珍自重的講法,是 I pride myself on something:

.I pride myself on being able to tell right from wrong. 我覺得自豪的,是能夠分辨對錯。

而 take pride in,基本上等於 to be proud of :

.The mother takes a lot of pride in her children. 那個母親以她的孩子為傲。

.Our team has always taken pride in our commitment to customer satisfaction. 我們隊伍一直以能夠滿足客戶需要為榮。

英文的 proud,同時可表達一份自重,showing respect for yourself:

.They are poor but proud. 他們雖然窮,但自重。這份自重可以引伸至「有骨氣」的層次。

.He is proud. He won't be pushed around by anyone. 他硬骨頭,不會隨意給人擺佈。

以上的自傲自豪、自珍自重,都是正面的話。然而,無分中英,純粹驕傲或過分驕傲,都是壞事,我們就有一句「驕兵必敗」。

Excessive pride 過多的自傲,等於 arrogance 傲慢;視乎程度,甚至可以等於 egotism 自我中心主義。

.He is proud as a peacock. I call it excessive pride. 他驕傲如一隻孔雀。這是過分驕傲了。

但又要留意,形容一個人 too proud,又不一定與傲慢或自我中心有關。例:

.He can't support his family but he is too proud to apply for charity. 他養不活家人,卻又放不下尊嚴去申請救濟。

這一款 too proud,回到自重一筆,有「自以為自重,於是過不了自己的界線」之意。

還有這一句:

.She is too proud to ever admit that she was wrong. 她死不認錯,因為覺得面子上過不去。

這句話中,就有我們口語「死頂」的味道,寫做書面語,有另一句「擱不下面子」。

■文︰毛孟靜

電郵︰claudiabowring@gmail.com