How to Say... 有朋自遠方來

【明報專訊】近日不少外國新聞報道都指出各地車站和機場人潮洶湧。到底為什麼呢？原來因為感恩節 Thanksgiving，外國人不惜長途跋涉都要回家與親友聚首一堂。說到自遠方來的好友，我們很自然會想起一句常見的古文「有朋自遠方來」。「有朋自遠方來，不亦樂乎？」出自《論語．學而》，如果想以英語表達，可以怎樣說呢？