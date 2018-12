How to Say... 有朋自遠方來

雖然簡單直譯的一句英語 Friends come from far away 可以表達「從遠方來的朋友」,但其實運用 afar 一字更簡潔。 Afar 有「從遠處」、「在遠處」的意思,因此「有朋自遠方來」正是 Friends from afar。至於「不亦樂乎」中的快樂、喜悅,除了 happy,亦可用 pleasant、pleasure、delight 等字詞表達。若要保持原文反問句的意思,可說成 Isn't it a pleasure to meet a friend from afar?、Isn't it pleasant to have friends coming from afar? 等等。

■文:吳皓妍 (joycehoin519@hotmail.com)

中英文教師,畢業於中大中文系,並擁香港中文教育文憑及英國TEFL教師資格。