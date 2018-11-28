How to Say... 有朋自遠方來

【明報專訊】近日不少外國新聞報道都指出各地車站和機場人潮洶湧。到底為什麼呢？原來因為感恩節 Thanksgiving，外國人不惜長途跋涉都要回家與親友聚首一堂。說到自遠方來的好友，我們很自然會想起一句常見的古文「有朋自遠方來」。「有朋自遠方來，不亦樂乎？」出自《論語．學而》，如果想以英語表達，可以怎樣說呢？
雖然簡單直譯的一句英語 Friends come from far away 可以表達「從遠方來的朋友」，但其實運用 afar 一字更簡潔。 Afar 有「從遠處」、「在遠處」的意思，因此「有朋自遠方來」正是 Friends from afar。至於「不亦樂乎」中的快樂、喜悅，除了 happy，亦可用 pleasant、pleasure、delight 等字詞表達。若要保持原文反問句的意思，可說成 Isn't it a pleasure to meet a friend from afar?、Isn't it pleasant to have friends coming from afar? 等等。
■文：吳皓妍 (joycehoin519@hotmail.com)
中英文教師，畢業於中大中文系，並擁香港中文教育文憑及英國TEFL教師資格。