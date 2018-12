名人教英文：頭髮是可數的嗎？

科學家說,The average human head has about 100,000 hair follicles 一個普通人的頭部,有大概十萬個毛囊。

Each follicle can grow about 20 individual hairs in a person's lifetime. 在人的一生中,每個毛囊可生 20 根頭髮。

留意上面英文句子中的 individual hairS,指個別的、獨立的髮絲。在學習英語的過程中,許多人都或曾給教導說:Hair 沒有眾數,係 uncountable noun。這個不對。

當然,我們平常會說:

.She has long, beautiful hair. 她有長而美麗的秀髮。這句,不會說 hairs。

而講一綹頭髮,a tuft of hair;三條頭髮,three strands of hair,也不會加 s。

但現實是,既然有 a whisker 一根鬚,也就有 a hair 一條頭髮。頭髮是可以數的。於是在近代英語小說及電視劇集中,通常出現如下的句子:

.I found a hair sitting on my desk. 我在桌子上發現一條頭髮。

.The detectives found three hairs at the crime scene. 探員在案發現場找到三根頭髮。

另一個常常引起疑問到底有沒有眾數的名詞,是 love。

講 loveS,一定可以。事實是,由愛情到親情,且毋忘友情,都是不同的愛。有歌頌 a love so beautiful 一段美麗的愛情,也就可以講 two loves。

就像我有兩隻狗,都是我至愛的四腳家人,我會說:

.Dogma and Marble are my four-legged loves in life. Dogma 與孖寶是我生命中的四腳至愛。

還有 water,水一定不能數吧,不可能說 waterS?錯了。

確有 waters,要來形容指定的一個水域,used to refer to a specific body of water, like "the waters of Lake Michigan" 密歇根湖的水。

而 territorial waters,是說一國的領海(territorial sea)。據聯合國在1982年的國際協定 Convention on the Law of the Sea,是指 a belt of coastal waters extending at most 12 nautical miles from the baseline of a coastal state,一個國家離岸不超過12海里的水域。

至於 international waters,顧名思義就是國際水域,亦即公海,不屬任何國家管轄。

.The big yacht sank in international waters. 那艘大遊艇在國際水域沉沒。

■文︰毛孟靜

