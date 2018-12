名人教英文﹕漫畫文學

從西方流行文化發展而言,Stan Lee可算是一代大師。在Stan Lee以前,漫畫普遍被視為欠營養的兒童讀物。引用《紐約時報》的原句 "Under Mr. Lee, Marvel transformed the comic book world by imbuing its characters with the self-doubts and neuroses of average people" 。Imbue解作滲入;neurosis狹義可解神經病,眾數為neuroses,此處則是廣義解作情緒起伏。人無完人,十全十美的角色容易脫離現實,讀者難生和鳴。相反,刻劃有血有肉的個性(real flesh-and-blood characters with personality),讀者才能夠代入故事中的主角。

文學有一概念叫做 hamartia。Hamartia本為希臘文,意思是偏離目標。而在悲劇作品當中,hamartia通常解作導致主角墮落的性格弱點。雖然Marvel系列電影甚少悲劇收場,但很多角色都會經歷克服心魔,例如Spider-Man 對復仇的執著、Doctor Strange則孤高自負。這些性格缺陷為漫畫提供了cultural legitimacy(文化正當性),足可媲美文學,西方甚至出現新的名稱:Graphic Novel,以承認其深度,擺脫comics一詞的稚氣。

Stan Lee的作品亦呼應社會議題。以The X-Men為例,許多人就將具特異功能的變種人視為同性戀者的隱喻,暗指性小眾本身希望和社會大眾和平共處,惟因不被了解,故成為社會恐懼、妖魔化,甚至逼害的對象。Black Panther更是直接回應了黑人希望在美國主流媒體佔一席位的訴求。從這個角度而言,Stan Lee的畫筆捕捉了Zeitgeist —— 時代的精神面貌。

文︰葉劉淑儀

