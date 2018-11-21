名人教英文﹕漫畫文學

從西方流行文化發展而言，Stan Lee可算是一代大師。在Stan Lee以前，漫畫普遍被視為欠營養的兒童讀物。引用《紐約時報》的原句 "Under Mr. Lee, Marvel transformed the comic book world by imbuing its characters with the self-doubts and neuroses of average people" 。Imbue解作滲入；neurosis狹義可解神經病，眾數為neuroses，此處則是廣義解作情緒起伏。人無完人，十全十美的角色容易脫離現實，讀者難生和鳴。相反，刻劃有血有肉的個性（real flesh-and-blood characters with personality），讀者才能夠代入故事中的主角。

文學有一概念叫做 hamartia。Hamartia本為希臘文，意思是偏離目標。而在悲劇作品當中，hamartia通常解作導致主角墮落的性格弱點。雖然Marvel系列電影甚少悲劇收場，但很多角色都會經歷克服心魔，例如Spider-Man 對復仇的執著、Doctor Strange則孤高自負。這些性格缺陷為漫畫提供了cultural legitimacy（文化正當性），足可媲美文學，西方甚至出現新的名稱：Graphic Novel，以承認其深度，擺脫comics一詞的稚氣。

Stan Lee的作品亦呼應社會議題。以The X-Men為例，許多人就將具特異功能的變種人視為同性戀者的隱喻，暗指性小眾本身希望和社會大眾和平共處，惟因不被了解，故成為社會恐懼、妖魔化，甚至逼害的對象。Black Panther更是直接回應了黑人希望在美國主流媒體佔一席位的訴求。從這個角度而言，Stan Lee的畫筆捕捉了Zeitgeist —— 時代的精神面貌。

文︰葉劉淑儀

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