基金特區：瑞士百達未來10年看好歐股 「美國例外論」或消退 資金撤出美股

【明報專訊】最近美國政府陷入停擺，惟市場憧憬美企第三季業績向好，同時人工智能（AI）投資熱潮持續，目前美股升勢未受影響。長線而言，瑞士百達財富管理亞洲首席策略師兼研究主管陳東認為，美國政策的不確定，加上市場對美國債務狀况的憂慮，將促使部分資金逐步流出美股，相對看好未來10年的歐股表現。

美國國會參議院周一再度否決臨時撥款法案，政府停擺雖進入第二周，但由於市場普遍認為停擺不會持續太久，加上投資者憧憬美企盈利向好，及AI熱潮帶動下，標指及納指於周一齊創收市新高。即使美國政府停擺或為短期因素，陳東表示，今年以來投資市場充滿戲劇性，很多事情其實都與美國政策的改變有關，從貿易政策、地緣政治，以及對盟友的立場等，而這些改變正加速全球的結構性轉變，預期將對未來10年的環球經濟及投資市場帶來深遠的影響，以經濟增長為例，該公司目前預期美國截至2034年底止的10年年均經濟增長率為2%，較去年預測的2.1%下調0.1個百分點，這是基於特朗普政府的關稅及移民政策；而鑑於德國政府增加開支，該公司今年對同期歐元區的10年年均經濟增長率的預測，由去年預期的1.5%，上調至1.7%。

美政策不確定 債務令人憂慮

陳東續稱，過去美國政策相對確定，為美國經濟提供透明度及穩定性，於美國例外論支持下，多年來環球資金持續流入美國資產，尤其是美國股市，隨着美國政策變得不太確定，同時美國債務狀况持續惡化，近年引發市場對美國債務可持續性的擔憂，亦令市場開始質疑美國國債能否繼續充當無風險資產，此情况有可能促使部分來自海外資金，逐步從美國資產流出，轉向其他市場資產，導致「美國例外論」逐步消退，僅就股票資產而言，由於預期未來不少投資者為分散投資，會將部分資金逐步撤出美股，將使美股估值與環球其他股市估值的差距有所收窄。

美元兌其他貨幣或逐步貶值

儘管未來或有資金流出，但陳東認為，美股仍能提供不俗回報，基於美國市場具備為數不少盈利可觀的優秀企業，尤其是於科技領域，於AI發展下，預期不僅美國的科技企業，其他能夠應用AI提升營運效益的美企，也可維持較高的利潤率。根據該公司預期以美元計的未來10年美股年均回報率，雖不及過去10年的年均回報率可逾12%可觀，惟料未來10年仍可提供達7.1%的年均回報率（見圖1）。

陳東補充，若以各地市場本幣計，該公司預期環球股市未來10年年均回報率為7.1%，而環球除美國外市場的未來10年年均回報率為7%（見圖2），兩者相差不大，但若改以美元計算，環球股市未來10年年均回報率為7.5%；環球除美國外市場的未來10年年均回報率則提升至8.6%，這差異主要受貨幣匯價影響，基於該公司預期未來10年，美元兌其他貨幣可能會逐步貶值，而其他貨幣兌美元的平均匯率則有機會升值。

歐洲經濟或現結構性復蘇

意味投資於以本幣計可提供較高年均回報的市場，有望於賺取較高股市回報，同時可望獲取匯價的潛在升幅。再參考瑞士百達的預測，以各地市場本幣計算下，歐元區是其中一個未來10年年均回報較出眾的市場，以歐元計的10年年均回報可達7.5%，緊隨其後的為亞洲除日本外市場，以本幣計算的10年年均回報亦達7.2%。

陳東表示，隨着歐洲政策的轉變，尤其是歐盟最大的經濟體——德國，財政政策已出現翻天覆地的變化，該國放棄了長期以來嚴格的支出限制，轉向增加開支，其中包括提升國防開支，同時歐洲各地也有計劃增加國防開支，儘管不同國家會有不同的投資時間表，投資金額也略有不同，但增加開支帶來經濟增長動力，將蔓延到整個歐洲，並可能為歐洲經濟帶來結構性復蘇，利好區內企業盈利表現；而亞洲除日本外市場，則有望受惠於中國的AI發展。

明報記者 劉敬華

