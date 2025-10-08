明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
睇樓手冊

睇樓手冊

woodis靜中帶旺 高層享跑馬地景

woodis

【明報專訊】灣仔是港島發展最成熟社區之一，恒地（0012）最新推出的活道全新單幢項目woodis，定位為精品式住宅，單位總數167伙，當中約86%、即144伙屬兩房、三房設計（內含12伙特色戶）。woodis的主要賣點是所處地段，起居環境靜中帶旺，部分高層單位預計可瀏覽跑馬地一帶開揚靚景，加上位處12校網，區內不乏知名小學、中學，料可吸引家庭客及換樓客。

明報記者 林可為 、馬涔之

攝影 黃志東

位處活道15號的woodis，預計關鍵日期為2027年2月，樓花期長約16個月。根據發展商資料，項目的外立面主要採用玻璃幕牆，以營造都會時尚感，而物業內部的設計靈感，源自藝術博物館及畫廊，融會奢華及藝術感。

提供167伙 近九成屬兩三房間隔

woodis所處的地段，環境靜中帶旺，而毗鄰的灣仔道、天樂里、軒尼詩道及莊士敦道一帶，各類民生商舖及食肆林立，起居購物方便。

步行至灣仔港鐵站只需數分鐘

此外，由項目步行至港鐵灣仔站，只需約5至8分鐘，而灣仔道、軒尼詩道均有多條巴士線、隧巴途經，方便往返港島和九龍多區。

項目共設167伙，標準戶佔154伙，其中實用面積343至431方呎兩房戶有110伙、佔比66%；實用面積282方呎1房戶及598方呎3房戶，各設22伙、佔比同為13%。至於另外13伙連平台、或天台特色戶（實用面積244至1016方呎），佔比為8%。

值得一提的是，woodis部分高層單位預計可享跑馬地馬場一帶的開揚靚景，意味戶主只需在露台已可欣賞港島的優美景觀。

單位樓高3.5米 空間感佳

是次展出兩個示範單位，其中22樓A室屬連裝修無改動單位，附連家俬，為實用面積598方呎3房1套間隔。設計師透過層次豐富的紋理、工藝細節，打造高貴典雅的氛圍，單位亮點是樓層高度約3.5米，空間感十足。

客飯廳長約5米、闊約2.6米，面積估計140餘方呎；牆身採用米白木紋設計，搭配觸感柔和的布藝梳化、具英倫風格的格紋靠墊，營造和諧恬靜感覺。

其中兩間睡房設有轉角窗，增加室內觀景角度；主人房屬套房設計，以琥珀色布藝牆身，與簡約的大理石紋地板互相襯托，房內空間足夠放置雙人牀，另設白色梳妝枱。

浴室備有鏡櫃，收納空間充裕；至於梗廚，櫥櫃呈L形，戶主下廚時，具充足工作空間。

另一個示範單位以22樓F室作為藍本，實用面積431方呎兩房設計，以交樓標準展示；單位設梗廚，兩間睡房皆方正實用。

■有片睇，如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：mpfinance.com

[睇樓手冊]

相關字詞﹕睇樓手冊

上 / 下一篇新聞