woodis靜中帶旺 高層享跑馬地景

明報記者 林可為 、馬涔之

攝影 黃志東

位處活道15號的woodis，預計關鍵日期為2027年2月，樓花期長約16個月。根據發展商資料，項目的外立面主要採用玻璃幕牆，以營造都會時尚感，而物業內部的設計靈感，源自藝術博物館及畫廊，融會奢華及藝術感。

提供167伙 近九成屬兩三房間隔

woodis所處的地段，環境靜中帶旺，而毗鄰的灣仔道、天樂里、軒尼詩道及莊士敦道一帶，各類民生商舖及食肆林立，起居購物方便。

步行至灣仔港鐵站只需數分鐘

此外，由項目步行至港鐵灣仔站，只需約5至8分鐘，而灣仔道、軒尼詩道均有多條巴士線、隧巴途經，方便往返港島和九龍多區。

項目共設167伙，標準戶佔154伙，其中實用面積343至431方呎兩房戶有110伙、佔比66%；實用面積282方呎1房戶及598方呎3房戶，各設22伙、佔比同為13%。至於另外13伙連平台、或天台特色戶（實用面積244至1016方呎），佔比為8%。

值得一提的是，woodis部分高層單位預計可享跑馬地馬場一帶的開揚靚景，意味戶主只需在露台已可欣賞港島的優美景觀。

單位樓高3.5米 空間感佳

是次展出兩個示範單位，其中22樓A室屬連裝修無改動單位，附連家俬，為實用面積598方呎3房1套間隔。設計師透過層次豐富的紋理、工藝細節，打造高貴典雅的氛圍，單位亮點是樓層高度約3.5米，空間感十足。

客飯廳長約5米、闊約2.6米，面積估計140餘方呎；牆身採用米白木紋設計，搭配觸感柔和的布藝梳化、具英倫風格的格紋靠墊，營造和諧恬靜感覺。

其中兩間睡房設有轉角窗，增加室內觀景角度；主人房屬套房設計，以琥珀色布藝牆身，與簡約的大理石紋地板互相襯托，房內空間足夠放置雙人牀，另設白色梳妝枱。

浴室備有鏡櫃，收納空間充裕；至於梗廚，櫥櫃呈L形，戶主下廚時，具充足工作空間。

另一個示範單位以22樓F室作為藍本，實用面積431方呎兩房設計，以交樓標準展示；單位設梗廚，兩間睡房皆方正實用。

[睇樓手冊]