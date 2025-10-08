都會軒1房銀主盤減價16% 652萬售出

西半山干德道慧明苑亦錄銀主盤成交，為第1座低層、一個實用面積為1027方呎的3房1套單位，以1430萬元沽出、實呎13,924元；原業主2006年以725萬元購入，意味物業19年間升值約705萬元或97%。

啟翔苑首錄二手成交 兩房未補價540萬沽

新晉居屋鑽石山啟翔苑首錄二手成交；美聯營業經理黎志榮表示，單位為B座低層6室，屬實用面積489方呎兩房戶，原業主早前以680萬元（未補地價）放售，獲首置客垂青，議價後減140萬元或21%，以540萬元（未補地價）易手、實呎11,043元；原業主2023年以約450萬元（未補地價）向房委會一手購入，剛過了兩年禁售期即放售，帳面賺約90萬元或20%。

新元中3房710萬沽 業主料實蝕兩成

此外，新元朗中心新錄二手蝕讓成交；中原副區域營業經理王勤學表示，新元朗中心本月暫錄約2宗成交，已追平9月全月成交量，其中第3座低層E室，實用面積639方呎3房戶，原業主早前以780萬元放售，經議價後減70萬元或9%、以710萬元成交、實呎11,111元；原業主2021年以828萬元買入，帳面蝕118萬元或14%，計及稅項及雜項開支等，估計實蝕逾165萬元或20%。