經濟

香港地產

灣仔兩新盤快登場涉255伙 woodis主打兩房 SPRING GARDEN七成1房

【明報專訊】中秋節公眾假期結束，發展商啟動開盤攻勢，灣仔將成「戰場」。恒地（0012）旗下樓花期約16個月、涉167伙的活道woodis（睇樓手冊刊B6），上周上載樓書後，市場估計最快今日開價；同時，會德豐地產發展、涉88伙的春園街現樓項目SPRING GARDEN，繼中秋節當天（6日）突擊上載樓書，預料短期將開價。上述兩個灣仔新盤均屬舊契項目，合共提供255伙。

明報記者 林可為

灣仔屬港島成熟社區之一，新盤供應向來不多，上述兩個由大型發展商發展的樓盤，於相若時間內登場，為區內近年罕見。

woodis最快今開價 將開放示範單位

恒地旗下woodis提供167伙，戶型屬1房至3房間隔；標準戶方面，數量最多為實用343至431方呎的兩房單位，共110伙、佔比約66%。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，短期內將對外開放項目設於中環國際金融中心一期的示範單位。

SPRING GARDEN料吸專才客

至於會德豐地產旗下、涉88伙的SPRING GARDEN，已屆現樓；單位實用242至398方呎，涵蓋1房至兩房戶，另設連平台或天台特色戶（8伙）。標準單位方面，1房戶278至292方呎，設60伙、佔比逾68%；兩房戶398方呎，設20伙、佔比逾22%。會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，SPRING GARDEN早前公布命名後，接獲不少查詢，而項目鄰近商業區，可吸引專才及投資客。

一手成交方面，華潤置地（海外）和保利（0119）合作的啟德跑道區澐璟，連錄兩宗成交、吸金逾1.22億元，包括第1座7樓A室，實用2088方呎4房間隔，成交價9270.72萬元、實呎4.44萬元；另第6座16樓A室，實用948方呎3房戶，成交價2967.24萬元、實呎3.13萬元。

中海外（0688）啟德跑道區維港•雙鑽，連沽12伙實用245方呎開放式戶、涉資5535萬元；單位成交價逾439萬至487萬元、實呎1.79萬至1.98萬元。

澐璟維港‧雙鑽中秋節假錄成交

另長實（1113）及港鐵（0066）合作、已獲批入伙紙的黃竹坑站港島南岸Blue Coast II，新沽出3伙，其中第3座6樓F室，實用443方呎兩房連平台特色戶，成交價1107.5萬元、實呎2.5萬元，買家為內地客。

相關字詞﹕Blue Coast II 港島南岸 維港•雙鑽 澐璟 SPRING GARDEN 會德豐地產 活道woodis 恒地

