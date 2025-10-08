報料
經濟
2025年10月8日星期三
內地車廠攻港 新車款愈出愈平 比亞迪新車17萬有找 Tesla兩度減價迎戰
主要車企銷情下降 行業或迎來大洗牌
日台股市昨齊創歷史新高
美股早段靠穩 出口數據因停擺延遲發布
今年中國GDP增長預測 世銀上調至4.8%
金價3連漲刷新高 高盛：明年底金價見4900美元
人行：外儲兩連升 續11個月增持黃金
朱俊偉：Solana或來港雙重主要上市
新股「賺錢」吸引外資 成正向循環
張兆聰：Marvell設局吸引 可冷敲
工銀亞洲3個月港元定存年利率3.5厘
南商3個月美元定存年利率3.9厘
姜靜：人民幣升值步伐或放緩
技術取勝：博雅互動8元阻力不輕
劉思明：AI題材熱度未減 成升勢指標
周顯：愛馬仕配貨是大學問
湯文亮：為何樓價跌 比特幣狂升
灣仔兩新盤快登場涉255伙 woodis主打兩房 SPRING GARDEN七成1房
都會軒1房銀主盤減價16% 652萬售出
資策放售LL Tower全層舖位 意向價3000萬
woodis靜中帶旺 高層享跑馬地景
處12校網 傳統知名學校多
基金特區：瑞士百達未來10年看好歐股 「美國例外論」或消退 資金撤出美股
南商3個月美元定存年利率3.9厘
【明報專訊】「特選南商理財客戶」經分行以新資金開立3個月美元「智優息定期存款」可獲3.9厘優惠年利率。
