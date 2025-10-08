姜靜：人民幣升值步伐或放緩

首先，最近人民幣中間價持續偏穩在7.1000至7.1150區間，較市場預測偏強的水平從8月初的超過500點水平，持續收窄至9月尾的125點水平。中間價釋放的匯率預期指引減弱，顯示當局對當前人民幣升值的幅度滿意；另一方面，當局繼續有平抑匯價波動的意願，尤其在近期結匯增多的背景下。其次，1年期美元/人民幣掉期點回升至約3年來的最高，同時大幅向上偏離掉期點的理論值（根據美元SOFR一年期OIS和7天逆回購一年期IRS推斷），即掉期點的上升超過中美利差收窄帶來的影響，顯示美元流動性供應過多、市場上有大量美元被融出。

另外，2025年上半年受外需和以舊換新補貼政策的推動，內地經濟增速較高，但過去一個月內地公布的經濟數據參差，為達到增長目標，下半年推出刺激措施的壓力更大。

有市場分析認為7.10為人民幣短期內的紅線，當局將繼續通過中間價來壓制單邊預期，未來即使人民幣繼續升值，亦只會容許在可控的速度下進行。短期，人民幣上升趨勢或放緩，繼續呈現區間波動走勢，但從中長期來看，人民幣匯率仍然有望進一步升值，前提是人行繼續引導、國內經濟持續企穩、美聯儲如預期推進寬鬆。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]