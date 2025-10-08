明報新聞網
經濟

朱俊偉：Solana或來港雙重主要上市

【明報專訊】Solana Company（美：HSDT）（前稱Helius）執行主席兼夏焱資本董事長朱俊偉接受訪問時表示，公司先前與Solana基金會（Solana Foundation）簽訂協議，基金會支持Solana Co.作為Solana的數字資產財庫公司（DAT），旨在長期收購加密貨幣Solana（SOL），他稱希望公司可至少持有5%的SOL；若公司市值規模增至30億至40億美元，本港上市規則及監管許可、符合條件的話，6個月內會來港雙重主要上市或第二上市。

旨在長期收購加密幣SOL

Solana為區塊鏈平台，旨在允許去中心化應用程式 （DApp）於平台上建立 ，並標榜可促進快速及低成本交易。SOL為Solana的原生加密貨幣，SOL其中一個用途為可支付使用網路或智能合約時產生的交易手續費。

至於DAT，此類公司核心業務為累積及管理加密貨幣，業務模式依靠「溢價飛輪（flywheel）」運作，即DAT股份交易價格高於淨資產價值（NAV）時，公司可透過各種再融資方式籌資，以購買更多加密貨幣，雖原有股東持股比例被攤薄，但每股持有的加密貨幣總值在增加。此理想情况的前設為其標的加密貨幣價格上升，以及公司股份價格相對NAV存溢價、允許公司以股份作高價融資增購加密貨幣，否則會墜入「死亡螺旋」。

對於DAT的市值與NAV溢價，朱俊偉說：「（DAT）應該要有溢價，尤其是基礎好的加密貨幣應有溢價……它（SOL）還有7%至8%質押年化回報率（即持有者質押加密貨幣，通過參與區塊鏈驗證以獲得收益），最糟糕情况（公司市值）應該要與NAV（比例）一樣。」另他提到，DAT出現溢價與否，亦取決管理團隊經驗，朱舉例稱公司上月於減息時僅小量吸納SOL，因根據過去管理團隊經驗，市場會獲利並出售SOL，令公司其後能以較好價錢購入SOL。

業務模式靠「溢價飛輪」運作

先前Solana Co.完成5億美元私募股權投資（PIPE）配售，配售由Pantera Capital與夏焱資本領投，Solana Co.轉型前為一家專注於神經健康的神經科技公司。截至周二收市，公司市值約7.08億美元。

