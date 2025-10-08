明報新聞網
經濟

金價3連漲刷新高 高盛：明年底金價見4900美元

【明報專訊】市場憧憬聯儲局本月再度減息，加上美國聯邦政府持續停擺，市場避險情緒升溫，金價連續第三個交易日上漲，現貨金於美股開市早段見每盎司3985美元創紀錄新高（見圖），紐約商品交易所（COMEX）12月期金更曾升穿每盎司4000美元關口，見4009美元。高盛最新發表報告將明年底金價預測由每盎司4300美元上調約14%至4900美元，主要由於資金持續流入黃金ETF及全球央行持續增加黃金儲備。

明報記者 邱潤青

高盛稱，今年8月26日以來金價累升約17%，上調後金價預測風險整體仍偏向上行，因私人部門若向規模相對較小的黃金市場進行資產多元化配置，可能推動ETF持倉量超過該行基於利率推算的估值水平。該行預期2025及2026年環球央行平均購入70至80噸黃金，以實現儲備資產多元化。

彭博社報道，美國政府陷入停擺為金融市場增加更多不確定性，加上市場普遍預期聯儲局將在本月降息0.25厘，利好黃金等不計息資產。此外法國總理勒科爾尼（Sebastien Lecornu）宣布辭職及當選為日本執政自民黨總裁的高市早苗料於稍後接任首相亦引發金融市場波動，彭博社引述MKS PAMP金屬策略主管Nicky Shiels指出，歐洲與日本政局不穩定，促使當地散戶與機構投資者的資金大量流入黃金等避險資產，成為近期金價上行的重要支撐。

Citadel：投資者尋方法去美元化

不過，對冲基金公司城堡投資（Citadel）創辦人兼行政總裁Ken Griffin接受彭博社採訪時表示，投資者正將黃金視為比美元更安全的資產，該趨勢令他「非常擔憂」。美元以外資產價格正顯著上升，投資者在尋找有效的方法去美元化、或降低投資組合中與美國主權風險相關的敞口。

Pepperstone Group市場策略師Ahmad Assiri表示，在聯儲局持續減息及勞動市場疲弱背景下，金價上漲基礎仍在。不過他提醒，黃金資產的風險回報動態或正出現轉變，技術性回調可視為升勢中的健康調整。

