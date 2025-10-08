明報新聞網
經濟

今年中國GDP增長預測 世銀上調至4.8%

【明報專訊】世界銀行昨發布東亞和太平洋地區（EAP）半年度經濟展望報告，將中國2025年及2026年經濟增長預測分別上調至4.8%及4.2%，較今年4月預測的4%分別提高0.8及0.2個百分點。惟世銀警告，明年中國經濟增速或面臨下行壓力，主因包括消費及企業信心疲弱，以及新出口訂單減少。

財赤擴大 或限制刺激措施推出

世銀預期2026年中國經濟增長將進一步放緩，主要由於出口動能減弱及財政壓力加劇。報告指出，中國財政赤字佔GDP比重料由2019年的4.5%擴大至2025年的8.1%，公共債務佔比今年將達70.8%，或限制政府進一步推出刺激措施的空間。此外中國經濟結構性減速風險仍未解除。

報告續指出，受外部不利環境及內部挑戰影響，東亞及太平洋地區整體經濟增長正在放緩。除中國外，區內其他經濟體今年經濟增長預計4.4%，較4月預測的4.2%調高0.2個百分點，2026年增長預測則維持4.5%不變。世銀指出，貿易壁壘升高、全球政策不確定性上升，以及印尼、泰國等地政治局勢不穩定，均為拖累區內增長的因素。

此外，世銀預測太平洋島國今年及明年經濟增長分別為2.7%及2.8%，主要由於該地區仍易受全球經濟波動及氣候事件影響。

