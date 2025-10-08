明報新聞網
經濟

美股早段靠穩 出口數據因停擺延遲發布

【明報專訊】美股昨晚早段靠穩，道指升0.3%，標指升近0.2%，納指升0.1%，周一宣布與OpenAI簽合作協議的超微半導體（美：AMD），早段繼續做好、升近7%。加拿大礦業公司Trilogy Metals（美：TMA）升逾2.3倍，美國白宮宣布收購公司一成股份。

美國聯邦政府因國會參議院未能通過臨時撥款法案，自上周三（1日）起停擺，美國經濟分析局（BEA）表示，原於昨日公布的進口、出口及其貿易收支數據將延遲發布。

上周以來一系列美國經濟數據，亦因政府停擺押後公布，當中包括非農就業職位，而先前彭博的經濟學家調查顯示，料非農就業職位將增加5.4萬。私募基金巨擘凱雷集團估計，上月美國就業人數僅新增1.7萬，但月內年化GDP增長率為2.7%，能源價格按年跌3.8%。凱雷全球研究與投資管理主管Jason Thomas稱，若單看就業數據，或以為經濟已衰退或臨近衰退，但其他數據沒顯示此迹象。

美股開市早段，中概股個別發展，納斯達克中國金龍指數跌不足1%。阿里巴巴（美：BABA）略升0.1%，京東（美：JD）跌逾1%，惟兩者仍較本港周一收市價分別高0.6%及0.8%。德銀將阿里港股（9988）及美股的目標價均大幅上調28%，前者目標價由原來的172元提升至220元，後者則從176美元上調至225美元，同維持「買入」評級。德銀分析師Peter Milliken於報告表示，隨着AI應用場景不斷擴展，應該會推動阿里雲業務收入進一步加快增長。

相關字詞﹕停擺 阿里 阿里巴巴 中概股 凱雷 非農 衰退 經濟數據 美股

