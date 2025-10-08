明報新聞網
經濟

日台股市昨齊創歷史新高

【明報專訊】日本及台灣股市昨日繼續齊齊破頂。港股及內地A股昨日因中秋節假期休市，韓國亦因秋夕而休市，亞太區主要股市日本、台灣及新加坡等則普遍上升。主張貨幣寬鬆政策的高市早苗，勝出日本執政黨自民黨總裁選舉，日股於延遲加息且刺激經濟復蘇預期下，日經平均指數連升4日，昨日更曾升穿48,000點大關、高見48,507點創歷史新高，惟其後反覆向下並回吐升幅，收市僅升約6點至47,950點，但仍創收市新高（見表）。

央行或延加息 日圓跌至151關

其他亞太區主要股市方面，台灣加權指數昨日亦升近2%或450.89點，收報27,211點創歷史收市高位，更曾一度高見27,301點。新加坡海峽時報指數升1%或50.55點，收市報4472點。澳洲悉尼普通股指數則跌近0.3%或26.4點，收市報9253.6點。

高市早苗勢將出任日本首相，加上其經濟政策顧問本田悅朗稱，日本央行於新政府組建後於本月加息或過早，於12月加息更合適，令日圓持續疲弱。目前利率掉期定價顯示，日本央行10月30日政策會議加息的概率為19%，而在自民黨總裁選舉前約為57%。美匯指數昨升近0.4%，美元兌日圓貼近151關口。每百日圓兌港元最多跌218點子（1元等於1萬點子）至5.1551再現逾半年低位。日本國債（JGB）10年期孳息率，由1.69厘水平跌至1.67厘。

交易員重啟套息交易

彭博社報道，日圓下跌且推遲加息的立場，吸引交易員重啟套息交易，低息借取日圓、並買入高收益貨幣，如巴西雷亞爾及澳元。報道亦引述荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley表示，短期內市場很可能認為，日圓的套息交易已回歸。

相關字詞﹕日本加息 美匯 套息交易 亞太區股市 中秋節 日本國債 台灣加權指數 日經平均指數 日圓 高市早苗

