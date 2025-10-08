主要車企銷情下降 行業或迎來大洗牌

車企單輛車利潤微薄

彭博早前報道稱，若剔除春節假期波動，比亞迪9月銷量按年下滑可謂是2020年新冠疫情以來、該車廠首次遭遇出貨減少。同時，電動車新勢力正加速冒起。上月小鵬、零跑（9863）交付量按年大增逾九成，小米單月交車突破4萬輛。不過價格戰下無完卵，經濟學家、蓮華資產管理首席投資官兼管理合伙人洪灝上周表示，內地現有幾百個電動車品牌，電動車現在幾萬元人民幣一輛，能獲利機會微，更坦言「有一些電動車廠，賣一輛只賺100塊錢。」

廠商亦對競爭日趨激烈有一定預判，包括8月底小鵬汽車創辦人何小鵬稱中國車企仍處淘汰賽階段，該階段距結束還有5年，之後「大概會剩下約5家車企」，較其自己4月時「未來10年只有5至7家新能源車企能留下來」的預期收窄。對當地市場及增長預期，大行普遍轉趨較保守態度。匯豐年中一份研究報告曾稱，觀察到中國電動車行業價格壓力上升、國內需求溫和、消費趨向低價產品。該行認為，相關行業目前正處深度整合過程，尚未屆轉折點，未來幾個月業界定價環境可能持續面臨挑戰，產業利潤亦將面臨壓力。