經濟

內地車廠攻港 新車款愈出愈平 比亞迪新車17萬有找 Tesla兩度減價迎戰

【明報專訊】本港電動車愈趨普及，市場價格競爭亦日益激烈，尤以兩大龍頭內資比亞迪（1211）與美資特斯拉（Tesla）（美：TSLA）鬥法最吸睛。前者8月在港推出稅後17萬元有找的新車款後，牽動其近月銷情，包括上月再度擠下特斯拉，居本港電動車出車量榜首，兩家車廠第三季在港銷情互有領先（見圖）。市場料年輕首車客較偏愛電動車、推動平價車款銷情，惟有指本港充電樁等配套仍需待發展，以滿足相關充電需求。

明報記者 楊括

今年以來內資車廠加快出海，在本港、歐洲、東南亞等市場都頗為積極。在本港，比亞迪8月初純電動SUV「ATTO 2」殺到，稅後價17萬元有找，暫為品牌旗下在港最平價車款。根據運輸署數據，該款車 9 月首次登記數達635輛，領跑當月出車車型，同時帶動比亞迪時隔數月以920輛出車量重奪本港電動車出車榜榜首。

Model 3累積降價達38%

不過外資廠亦不甘示弱，全球電動車企龍頭Tesla今年開始亦在不同市場減價，包括今年7月初宣布大幅調整Model 3車系售價，最高折扣達18%。配合政府「一換一」計劃，後驅基本版入手價低至22萬元左右。從2019年Model 3系列登港始計，其中長續航全輪驅動車款價格已從43.25萬元調降至現時的26.9萬元起，降幅達37.8%。再加上10月初Model Y系列減價行動，Tesla今年已兩度在港減價，相信後續車輛銷情或受帶動，亦反映本港電動車市場競爭日趨激烈。

同時，早前廣汽（2238）在港推出稅後價13萬元起的電動車、成為行內一時話題，亦帶動近月其在港出車數字攀升，如7、8月連續兩個月位居Tesla、比亞迪之後，穩坐本港電動車出車榜第三名。至於吉利（0175）旗下極氪（Zeekr）、「新勢力」中的小鵬（9868）、亦持續有不錯表現。

業界：近月電動車門市客流升

市場人士稱，隨着主要車企減價、不同品牌尤其是內資品牌來港，近月本港電動車門市客流量亦較年初上升。根據銷售數據顯示，首次購買車的較年輕人士，以及日均駕車里程較長人士會首選電動車，前者尤其偏愛中低價位例如15萬元級別的實用車款，近月冀購大型車例如MPV的家庭客亦有增加。根據其了解，潛在客戶住處本身或者附近充電設施是否充足，也是後者最終下決心購車的重要因素。

方保僑：電動車市佔率仍有增長空間

對此，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑稱，相比起兩三年前，現在本港的充電設施已增加了不少，包括環保署旗下屋苑充電易資助計劃、帶動屋苑充電設施增加。對於有指市面上快充設施仍不足，他指有關設施需要充足電力，且價格不菲，故街外仍較少相關設施，相信一般私家電動車車主仍首選所居住屋苑充電。

至於更多車企近年來港，「鬥平」成風，會否影響市場健康程度？方保僑指不擔心，因本港電動車數量上升，以至逐漸多於燃油車，已是大勢所趨，再加上電動車相對燃油車維修費用低等優勢，相信其在港市場份額未來仍有增長空間。

相關字詞﹕特斯拉（Tesla） 價格戰 比亞迪 電動車

