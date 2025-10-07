WSJ：中國「建設換石油」助伊朗經濟

【明報專訊】美國對伊朗實施的制裁，令國際社會幾乎無法為伊朗石油付款。不過《華爾街日報》引述美國在內的西方國家前任及現任官員的消息稱，中國正透過以物易物的系統，繼續購買伊朗石油。伊朗石油被運往其最大客戶中國後，作為交換，具政府背景的中國企業為伊朗建設基礎設施。彭博社亦引述知情人士稱，來自中國的引擎、底盤等汽車零件，組裝成汽車半成品後，會裝進貨櫃運往伊朗，用以交換伊朗的銅和鋅，以滿足中國金屬工業。此類以物易物的安排，規避了受美國控制的國際銀行系統。
彭博社的消息指出，汽車換銅的貿易，主要圍繞安徽省的企業，包括上月在香港首次公開募股（IPO）的奇瑞汽車（9973），以及銅陵有色金屬集團。
彭博社指出，奇瑞、銅陵未違反歐美制裁規定，只要中國企業使用伊朗里亞爾或人民幣交易，就可在伊朗開展業務。根據中國法律，與伊朗貿易仍然合法。
《華爾街日報》的消息稱，對伊朗的石油購買，涉及一家中國國有保險公司，以及一個中國金融實體，後者的名稱在中國任何銀行或金融公司的公開名單都無處可尋。據稱，去年有84億美元的石油付款通過該資金渠道流入伊朗，用於中國在伊朗的大型基建。
（綜合報道）
