經濟
國際金融

AMD向OpenAI供貨 對方可每股1美仙入股

【明報專訊】超微半導體（美：AMD）與ChatGPT母企OpenAI，昨宣布簽署了一份多年期的AI基礎設施合作協議，由AMD向OpenAI提供AI晶片，用於建設AI數據中心，料將為AMD帶來數百億美元的新增收入。AMD亦向OpenAI授予最多1.6億股的認股權證，行使條件與算力部署進度，以及AMD股價掛鈎。若實現全部目標，OpenAI可象徵式以1美仙的價格，行使相關認股權，購入AMD最多10%的股份，為OpenAI提供入股Nvidia（英偉達）（美：NVDA）主要競爭對手的機會。

AMD急升逾37% Nvidia受壓

此協議被視為OpenAI對AMD晶片及軟件的強力背書，AMD昨早段股價急升逾37%，高見226.71美元，刷新52周高位。Nvidia昨早段股價下滑1%。標普500指數及納指早段在接近上周所創的歷史高位徘徊。

根據協議，OpenAI將在未來幾年，部署數十萬個AMD的AI晶片，涉及6吉瓦（GW）的GPU算力，相當於500萬美國家庭的電力所需，而首批1吉瓦的晶片將於明年下半年開始部署。AMD表示，OpenAI將基於其即將推出的MI450系列晶片，建設AI基礎設施。

AMD預計，今次交易將為其帶來數百億美元的年收入。由於該協議的連鎖反應，未來4年將從OpenAI及其他客戶獲得超過1000億美元的新收入，並提升其每股收益。AMD有16.2億股流通股，其股價在上周五收報164.67美元，市值為2672.3億美元。OpenAI的估值為5000億美元。AMD行政總裁Lisa Su稱，此次合作創造了「真正的雙贏」，既實現全球最具野心的AI建設計劃，又推動整個AI生態系統的發展。

今次交易是OpenAI廣泛的23吉瓦（GW）基礎設施路線圖的一部分。CNBC指出，以每吉瓦（GW）約500億美元的建造成本計算，OpenAI僅在過去兩周已為新的AI基建開支，作出1萬億美元的承諾。

（綜合報道）

