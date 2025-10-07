明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

圓匯跌穿5.2 日股漲4.8%破頂 高市早苗當選 年底前加息概率急降

【明報專訊】當選為日本執政自民黨總裁的高市早苗料於稍後接任首相，市場預期其擴張性財政計劃將提振日股，有利於國防、關鍵資源、汽車及科技板塊，與美國貿易緊張形勢再次升級的風險有限。她的寬鬆貨幣政策立場，亦意味日本央行可能暫時不會加息，推動地產股昨日向上，惟銀行股逆市受壓，並為日圓帶來下行壓力。日圓兌每美元昨跌穿150，是8月以來低位：每百日圓兌港元跌穿5.2算。日圓急跌之際，日經指數昨首次升穿47,000點，高見48,150點，創歷史新高，昨收報47,944點，升幅達4.75%。

不過市場憂慮其財政擴張措施會令政府債務增加，日本長期國債價格下挫，30年期國債孳息率昨高見3.29厘，創歷史新高。40年期國債孳息率升12.5個基點（100基點等於1厘），至3.505厘。不過對利率敏感的日本兩年期國債孳息率下滑，反映市場預期日本央行將延後加息。掉期市場昨日的數據顯示，12月前加息的可能性降至25%，較上周六自民黨總裁選舉前的六成以上顯著下跌。曾擔任安倍晉三幕僚、目前為高市的經濟政策提供意見的本田悅朗昨晚向彭博新聞表示，10月加息太早，12月應沒問題。

「貶值交易」升溫 金價撲4000美元

高市的擴張性財政措施，亦加劇市場對大型經濟體的財政憂慮，令「貶值交易」（debasement trade）升溫。主要貨幣偏軟，資金湧向被視為避險資產的比特幣、黃金及白銀。期金昨高見每盎司3973美元，趨向4000美元關口；現貨金漲至每盎司3949美元，兩者均刷新歷史高位。銀價漲至每盎司48.59美元，是1980年以來高位。

美元兌比特幣今年以來轉弱30%。比特幣周日升穿12.5萬美元創新高後，昨在接近歷史高位徘徊。

野村證券分析指出，高市在黨內外的政治根基較弱，推行擴張政策的空間有限，「高市交易」——日圓貶值、日股上漲、日本國債孳息率曲線趨陡，可能不會持續太久。

高市稱其偶像是被稱為「鐵娘子」的英國首相戴卓爾夫人，不過有別於「鐵娘子」奉行的小政府政策，高市卻是「安倍經濟學」的傳人，主張透過財政支出和寬鬆貨幣政策來提振經濟。在貨幣政策方面，她批評日本央行的加息措施，曾表示應維持利率不變。

高盛的研究報告指出，高市表明會尊重自民黨與公明黨執政聯盟的現行政策立場，因此她在黨總裁選舉期間，移除了削減消費稅的政綱，預期她「不太可能立即」採取大規模的財政擴張政策，但不能排除她未來透過與其他黨派加強合作，逐步實現財政擴張。

瑞士隆奧（Lombard Odier）新加坡公司的宏觀策略師Homin Lee亦預計，日圓兌美元可能面臨短期的下行壓力，因為市場普遍認為高市主張通貨再膨脹（reflation，透過擴張性貨幣政策增加貨幣供應，以刺激經濟），即使她在競選期間的立場已有所緩和。

花旗：日股未被低估 上行空間小

花旗環球金融日本公司指出，對於高市主張的擴張性財政政策和寬鬆貨幣政策，市場最初的反應可能是日圓和債券走弱，股票上漲，惟日本股市已升至歷史高位，且日股相對於全球股市未被低估，日股的上行空間可能有限。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕國際金融

上 / 下一篇新聞