圓匯跌穿5.2 日股漲4.8%破頂 高市早苗當選 年底前加息概率急降

不過市場憂慮其財政擴張措施會令政府債務增加，日本長期國債價格下挫，30年期國債孳息率昨高見3.29厘，創歷史新高。40年期國債孳息率升12.5個基點（100基點等於1厘），至3.505厘。不過對利率敏感的日本兩年期國債孳息率下滑，反映市場預期日本央行將延後加息。掉期市場昨日的數據顯示，12月前加息的可能性降至25%，較上周六自民黨總裁選舉前的六成以上顯著下跌。曾擔任安倍晉三幕僚、目前為高市的經濟政策提供意見的本田悅朗昨晚向彭博新聞表示，10月加息太早，12月應沒問題。

「貶值交易」升溫 金價撲4000美元

高市的擴張性財政措施，亦加劇市場對大型經濟體的財政憂慮，令「貶值交易」（debasement trade）升溫。主要貨幣偏軟，資金湧向被視為避險資產的比特幣、黃金及白銀。期金昨高見每盎司3973美元，趨向4000美元關口；現貨金漲至每盎司3949美元，兩者均刷新歷史高位。銀價漲至每盎司48.59美元，是1980年以來高位。

美元兌比特幣今年以來轉弱30%。比特幣周日升穿12.5萬美元創新高後，昨在接近歷史高位徘徊。

野村證券分析指出，高市在黨內外的政治根基較弱，推行擴張政策的空間有限，「高市交易」——日圓貶值、日股上漲、日本國債孳息率曲線趨陡，可能不會持續太久。

高市稱其偶像是被稱為「鐵娘子」的英國首相戴卓爾夫人，不過有別於「鐵娘子」奉行的小政府政策，高市卻是「安倍經濟學」的傳人，主張透過財政支出和寬鬆貨幣政策來提振經濟。在貨幣政策方面，她批評日本央行的加息措施，曾表示應維持利率不變。

高盛的研究報告指出，高市表明會尊重自民黨與公明黨執政聯盟的現行政策立場，因此她在黨總裁選舉期間，移除了削減消費稅的政綱，預期她「不太可能立即」採取大規模的財政擴張政策，但不能排除她未來透過與其他黨派加強合作，逐步實現財政擴張。

瑞士隆奧（Lombard Odier）新加坡公司的宏觀策略師Homin Lee亦預計，日圓兌美元可能面臨短期的下行壓力，因為市場普遍認為高市主張通貨再膨脹（reflation，透過擴張性貨幣政策增加貨幣供應，以刺激經濟），即使她在競選期間的立場已有所緩和。

花旗：日股未被低估 上行空間小

花旗環球金融日本公司指出，對於高市主張的擴張性財政政策和寬鬆貨幣政策，市場最初的反應可能是日圓和債券走弱，股票上漲，惟日本股市已升至歷史高位，且日股相對於全球股市未被低估，日股的上行空間可能有限。

