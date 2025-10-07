唐英年長子斥7280萬 購Kadoorie Hill相連戶

中國平安前高層張子欣實蝕800萬

資料顯示，上述成交單位為Kadoorie Hill高層A、B室相連戶，每伙實用面積1456方呎，原則屬兩個4房雙套單位，各連一車位以3640萬元售出，合共約7280萬元，實呎2.5萬元。A、B室買家分別以昇天有限公司（RISING SKY LIMITED）及宏僑有限公司（JUMBO BRIDGE LIMITED）作登記，兩家公司股東同為秘書公司，而董事則同為唐嘉盛（TANG JIASHENG WILLIAM HARRY），即前政務司長唐英年長子。原業主則為張子欣（CHEUNG CHI YAN LOUIS）及相關人士，2012年以合共7660.6萬元一手購入，帳面蝕讓約380萬元，若連使費料實蝕約800萬元或10%。

天璽．天1期兩房1243萬易手 帳賺16%

另部分入伙盤再錄短炒獲利個案。中原地產營業董事吳妙粧表示，啟德天璽．天1期近月陸續收樓入伙，8月至今累錄18宗二手成交，平均實呎27,320元，全屬獲利成交，最高賺幅可逾兩成。其中第5座低層A1室，實用面積501方呎，兩房間隔，開放式廚房，座向南方，享內園池景及開揚車站廣場景，最新以1243萬元易手，實呎24,810元。原業主去年11月1073.5萬元一手購入，持貨不足1年，帳面獲利169.5萬元或16%。同屋苑6座高層A室，實用面積909方呎，4房1套連工人套房間隔，則以3480萬元成交，實呎38,284元。原業主去年11月3126.1萬元一手買入，帳面獲利353.9萬元或11%。

名門相連戶連車位租8.5萬

市場再錄大額租務成交。利嘉閣分區董事梁國樑表示，大坑名門5座高層A、B室相連戶，實用面積共1738方呎、4房雙套間隔，望維港景，以8.5萬元連車位租出、實用呎租約49元；業主2007年以約5145萬元連車位一手購入，租金回報約2厘。