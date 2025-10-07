天璽‧天2期開示範單位 大手客7728萬掃天瀧兩伙

恒基二部今年銷售破百億

單位樓層高度約3.5米，大廳設計方正，客飯廳連備餐間的面積逾700方呎，近大門位置設有化妝間；此外，客飯廳連接露台，可遠眺維港風光。兩間套房與客飯廳屬相同坐向，而主人套房連主人浴室，面積約為400方呎，安放雙人大牀毫無難度，加上套房設有廣角玻璃幕牆， 可讓戶主飽覽啟德景觀。

事實上，啟德新盤交投活躍，恒地（0012）旗下恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，由他領軍的部門，今年迄今的總銷售金額，已突破100億元；至於最新成交，包括啟德跑道區天瀧，錄得大手買家斥資7728萬元，購入第6座21樓A室及6座21樓B室，實用面積分別屬1085方呎及1102方呎，3房間隔，成交價各3843萬及3885萬元，實呎3.54萬及3.52萬元。

另外，同系大角嘴利奧坊系列亦售出兩伙，其中利奧坊‧首隅29樓A室，實用面積544方呎，屬3房連平台及天台特色戶，成交價1550萬元、實呎2.84萬元，成交價、呎價均創項目新高。