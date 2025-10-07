明報新聞網
經濟

香港地產

SPRING GARDEN上樓書 woodis快開價

【明報專訊】多個新盤部署中秋節假期後，開展銷售攻勢；恒地（0012）旗下灣仔活道woodis，預計日內開價之際，會德豐地產發展、屬現樓的灣仔春園街SPRING GARDEN，昨日突擊上載樓書；項目提供88伙，涵蓋一房及兩房戶，估計短期內開價，意味兩個灣仔單幢新盤，有機會正面對撼。

中秋節一手市場沽約40伙

SPRING GARDEN提供的88伙，實用面積242至398方呎，涵蓋一房至兩房戶，另設連平台、或天台特色戶。標準單位方面，1房戶278至292方呎，設60伙、佔比逾68%；兩房戶398方呎，設20伙、佔比逾22%。特色戶方面，連平台特色戶242至360方呎，設4伙、佔比4.5%；連天台特色戶278至398方呎，同樣設4伙、佔比亦為4.5%。

至於昨天中秋節，綜合市場資訊，全日共錄約40宗一手成交。新世界（0017）、港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸滶晨系列沽出兩伙、套現近3500萬元，其中1B座8樓P3室，實用面積826方呎3房間隔，成交價2279.7萬元、實呎2.75萬元。港島南岸同區、嘉里（0683）牽頭的海盈山亦售兩伙、吸金3152萬元，其中2B座20樓B室，實用面積680方呎兩房連儲物房間隔，成交價1854.35萬元、實呎2.72萬元。

天巒撻訂洋房4000萬沽 兩年半跌三成

另中海外（0688）牽頭的啟德跑道區維港‧灣畔，招標售出1A座10樓A室，實用面積819方呎3房1套間隔，成交價2806萬元、實呎3.42萬元。

新界方面，新地（0016）上水天巒新錄自2023年7月、逾兩年來首宗一手成交，其中蘇黎世大道20號屋透過招標售出，成交價4000萬元，實用面積2487方呎，3房間隔另連花園，實呎1.6萬元；該洋房曾於2023年4月以6000萬元、呎價2.41萬元售出，惟買家去年初撻大訂，意味新成交價較兩年半前低2000萬元或逾三成。

永泰地產（0369）及萬科香港合作的沙田顯和里UNI Residence亦連沽3伙，其中16樓B室兩房戶，實用面積394方呎，成交價677.2萬元、實呎1.71萬元。信置（0083）牽頭的將軍澳日出康城凱柏峰系列、元朗錦田柏瓏系列，昨共售約4伙、吸金3031萬元。

相關字詞﹕信置 恒地 新地 上水天巒 維港‧灣畔 海盈山 港島南岸 滶晨系列 春園街SPRING GARDEN 活道woodis

